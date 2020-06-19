Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Реанимация переполнена: главврач Александровской больницы сделала пугающее заявление

Реанимация переполнена: главврач Александровской больницы сделала пугающее заявление

Реанимация переполнена: главврач Александровской больницы сделала пугающее заявление

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Киеве резко увеличилась нагрузка на больницы, где лечат пациентов с коронавирусом, а в Александровской больнице переполнена реанимация. Об этом главный врач больницы Людмила Антоненко сообщила в эфире в эфире телеканала 1+1.

По ее информации, на аппарате искусственной вентиляции легких ежедневно находятся до трех пациентов.

«Переполнено отделение реанимации. Последний месяц 8−9 тяжелых больных, из которых от 1 до 3 инфицированных находятся на аппарате искусственной вентиляции легких. Уменьшение количества смертей мы не наблюдаем. Тяжелая категория больных с выраженной дыхательной недостаточностью умирают», — сказала медик.

По ее словам, медики сразу определяют пациентов с COVID-19, отличая симптомы от пневмонии.

Как правило инфицирование коронавирусом сопровождается обширной воспалительной реакцией, а также нарушением свертываемости крови.

Антоненко уверена, что ежедневное увеличение инфицированных больных, в т. ч. в Киеве, связано с игнорированием и попранием всех мероприятий, которые были определены карантином.

Напомним, за минувшие сутки в Киеве COVID-19 подтвердили еще у 92 жителей столицы.

78
Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Путин и Лукашенко обсудили соглашение о взаимном признании виз
Путин и Лукашенко обсудили соглашение о взаимном признании виз
"Пора завершать": продюсеры "Танцев" на ТНТ раскрыли, почему решили закрыть шоу
"Пора завершать": продюсеры "Танцев" на ТНТ раскрыли, почему решили
Путин и Лукашенко обсудили по телефону отношения двух стран
Путин и Лукашенко обсудили по телефону отношения двух стран
В Кремле отреагировали на выпады Белоруссии в адрес руководства "Газпрома"
В Кремле отреагировали на выпады Белоруссии в адрес руководства
Бизнес Галустяна и Реввы прогорел
Бизнес Галустяна и Реввы прогорел
Путин поговорил с Лукашенко
Путин поговорил с Лукашенко
Россия ответила Белоруссии на слова о «кукловодах» из «Газпрома»
Россия ответила Белоруссии на слова о «кукловодах» из «Газпрома»
Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5 процента годовых
Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5 процента годовых
Артур Пирожков представил в Сети новый трек "Перетанцуй меня"
Артур Пирожков представил в Сети новый трек "Перетанцуй меня"
Китай поддержал предложение Путина о встрече "ядерной пятерки"
Китай поддержал предложение Путина о встрече "ядерной пятерки"
ОБСЕ ждет конструктива от переговоров по Приднестровью
ОБСЕ ждет конструктива от переговоров по Приднестровью
Белла Торн намекнула на помолвку ​​с Бенджамином Масколо и показала кольцо
Белла Торн намекнула на помолвку ​​с Бенджамином Масколо и показала

Топ на сегодня

На Кубани определили победителей программы «Земский учитель»
На Кубани определили победителей программы «Земский учитель»
Российские власти отреагировали на рекордный рост цен на бензин
Российские власти отреагировали на рекордный рост цен на бензин
Россия прокомментировала обвинения в убийстве соратника Басаева
Россия прокомментировала обвинения в убийстве соратника Басаева
6 популярных вопросов о миндальной кислоте: как избавиться от прыщей, морщин и пигментации
6 популярных вопросов о миндальной кислоте: как избавиться от прыщей,
В Белоруссии выдвинули обвинения руководству «Газпрома»
В Белоруссии выдвинули обвинения руководству «Газпрома»

Еще по теме

Из больницы в Коммунарке выписали 25 выздоровевших от COVID-19
Раненные под Дебальцево «ВСУшники» находятся в тяжелом состоянии, — медики (ВИДЕО)
Число пациентов с коронавирусом в Коммунарке уменьшилось
«В инфекционных отделениях заканчиваются места»: в Александровской больнице напомнили об опасности коронавируса