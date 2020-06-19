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Регионы определят школы, где студенты пройдут педпрактику – Кравцов

Регионы определят школы, где студенты пройдут педпрактику – Кравцов

Регионы будут создавать пул школ, которые предоставят возможность для студенческой педагогической практики, сообщил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Об этом он заявил в ходе круглого стола в рамках Педагогического образовательного форума «Педагогическое образование в условиях системной трансформации современного общества».

«Очень важно, чтобы, закончив педагогический вуз, выпускник пришел работать учителем и спокойно трудился, не испытывая серьезных сложностей. Мы эту работу будем систематизировать. Мы договорились с региональными министрами, что регионы определят школы, которые будут плотно работать с педвузами в части предоставления площадки для практики студентам», – сказал Кравцов.

Министр напомнил, что ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право студентам старших курсов педвузов устраиваться на работу в школу.

«Прежде всего, думаю, такая возможность будет в школах, которые будут плотно работать с педагогическими университетами», – отметил Кравцов.

8 июня 2020 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал  Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 46 и 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Федеральным законом предусматривается, что лица, осваивающие образовательные программы высшего образования по специальностям и направлениям подготовки «Образование и педагогические науки» и успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения, допускаются к занятию педагогической деятельностью по основным общеобразовательным программам, а лица, обучающиеся по образовательным программам высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим направленности дополнительных общеобразовательных программ, и успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения, – к занятию педагогической деятельностью по дополнительным общеобразовательным программам.

# Общество
По материалам: edu.ru

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