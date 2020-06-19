Родственники убитого XXXTentacion перессорились из-за наследства

Вадим Карасев

Фото: SMG / ZumaPress / Globallookpress.com

Родственники убитого в перестрелке рэпера XXXTentacion (настоящее имя Джасей Дуэйн Онфрой) перессорились из-за наследства и обратились в суд. Об этом сообщает TMZ.

Сводный брат артиста Кори Пак и его мать Джоди Кавни подали в суд на мать XXXTentacion Клеопатру Бернард, обвинив ее в присвоении денег из трастового фонда рэпера, предназначавшихся Паку. Истцы требуют с ответчицы 11 миллионов долларов.

В исковом заявлении указано, что после смерти XXXTentacion оставил наследство в 50 миллионов долларов, из которого четверть суммы должна была достаться его сводному брату.

О смерти 20-летнего рэпера стало известно 18 июня 2018 года. Музыкант находился в своей машине, когда двое вооруженных людей напали на него. Один из нападавших выстрелил в XXXTentacion из пистолета. Онфрой умер в больнице от ранения, перед этим впав в кому.