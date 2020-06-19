Роскомнадзор открыл россиянам свободный доступ к Telegram и что от этого изменится

Вадим Карасев

Роскомнадзор сообщил, что с мессенджера Telegram снимаются ограничения по доступу на территории России.

В сообщении указано, что данный вопрос согласован с Генпрокуратурой РФ.

Отмечается, что при принятии решения о снятии ограничений с популярного мессенджера учитывались слова основателя и владельца Telegram Павла Дурова. Он пообещал, что готов противодействовать распространению в мессенджере призывов к терроризму и экстремизму.

Ранее, 15 июня, стало известно, что на рассмотрение в Госдуме был внесен законопроект, который бы запретил блокировку Telegram.

Мессенджер Telegram был заблокирован Роскомнадзором с апреля 2018 года.

Московский комсомолец попросил прокомментировать разблокировку Telegram интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева.

Он отметил, что у этой новости есть свои плюсы и минусы. Большинству пользователей это «упростит» жизнь по скачиванию и установке сервиса да телефон или компьютер.

Для самого Telegram это даст возможность развиваться более интенсивно в сфере бизнеса. Компании будут использовать мессенджер для общения с клиентами и службами поддержки. И это, несомненно, благоприятно отразится, как на самом сервисе, так и на его развитии.

Настораживает Дмитрия Мариничева в разблокировке Telegram то, что Павел Дуров пошел на такую своеобразную сделку с властями в обмен на разблокировку мессенджера.

Но эксперт отметил, что надо будет понаблюдать, не будет ли власть злоупотреблять тем, что начнет вести тотальную слежку за всеми разговорами и передачей информации.

Роскомнадзор сделал упор на том, что борьба в информационном поле будет вестись исключительно в целях пресечения терроризма, экстремизма, наркоторговли и детской порнографии.

Если это будет действительно так, то это хорошо, поскольку это является вопросом безопасности, как общества в целом, так и каждого человека по отдельности.

Перейдя в легитимное поле, сервис должен будет предоставлять информацию о пользователях, которые пытаются распространить информацию сомнительного характера или побудить других людей к преступлению. В этом случае, правоохранительные органы или ФСБ смогут оперативно воспрепятствовать этому.

Мариничев отметил, что баланс интересов должен быть соблюден, но тотальной слежки и передачи ключей на расшифровку сессий бесед в руки правоохранителей или ФСБ не должно быть.

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