Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Роскомнадзор открыл россиянам свободный доступ к Telegram и что от этого изменится

Роскомнадзор открыл россиянам свободный доступ к Telegram и что от этого изменится

Роскомнадзор открыл россиянам свободный доступ к Telegram и что от этого изменится

Роскомнадзор сообщил, что с мессенджера Telegram снимаются ограничения по доступу на территории России.

В сообщении указано, что данный вопрос согласован с Генпрокуратурой РФ.

Отмечается, что при принятии решения о снятии ограничений с популярного мессенджера учитывались слова основателя и владельца Telegram Павла Дурова. Он пообещал, что готов противодействовать распространению в мессенджере призывов к терроризму и экстремизму.

Ранее, 15 июня, стало известно, что на рассмотрение в Госдуме был внесен законопроект, который бы запретил блокировку Telegram.

Мессенджер Telegram был заблокирован Роскомнадзором с апреля 2018 года.

Московский комсомолец попросил прокомментировать разблокировку Telegram интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева.

Он отметил, что у этой новости есть свои плюсы и минусы. Большинству пользователей это «упростит» жизнь по скачиванию и установке сервиса да телефон или компьютер.

Для самого Telegram это даст возможность развиваться более интенсивно в сфере бизнеса. Компании будут использовать мессенджер для общения с клиентами и службами поддержки. И это, несомненно, благоприятно отразится, как на самом сервисе, так и на его развитии.

Настораживает Дмитрия Мариничева в разблокировке Telegram то, что Павел Дуров пошел на такую своеобразную сделку с властями в обмен на разблокировку мессенджера.

Но эксперт отметил, что надо будет понаблюдать, не будет ли власть злоупотреблять тем, что начнет вести тотальную слежку за всеми разговорами и передачей информации.

Роскомнадзор сделал упор на том, что борьба в информационном поле будет вестись исключительно в целях пресечения терроризма, экстремизма, наркоторговли и детской порнографии.

Если это будет действительно так, то это хорошо, поскольку это является вопросом безопасности, как общества в целом, так и каждого человека по отдельности.

Перейдя в легитимное поле, сервис должен будет предоставлять информацию о пользователях, которые пытаются распространить информацию сомнительного характера или побудить других людей к преступлению. В этом случае, правоохранительные органы или ФСБ смогут оперативно воспрепятствовать этому.

Мариничев отметил, что баланс интересов должен быть соблюден, но тотальной слежки и передачи ключей на расшифровку сессий бесед в руки правоохранителей или ФСБ не должно быть.

Читайте также: Новый мессенджер от «Яндекса» появился в России
# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Директор "Ленкома" поддержал электронный формат голосования по поправкам
Директор "Ленкома" поддержал электронный формат голосования по
Молния убила ребенка в Петербурге
Молния убила ребенка в Петербурге
"С детьми не знакомит": источник рассказал о романе Меган Фокс с MGK
"С детьми не знакомит": источник рассказал о романе Меган Фокс с MGK
Володин рассказал о будущем России «после Путина»
Володин рассказал о будущем России «после Путина»
В ООН признали собственную неэффективность после слов Путина
В ООН признали собственную неэффективность после слов Путина
Эксперт объяснил, что делать, если вас отправляют в неоплачиваемый отпуск
Эксперт объяснил, что делать, если вас отправляют в неоплачиваемый
Домогаров заявил о неуважении к зрителям и отказался выходить на сцену
Домогаров заявил о неуважении к зрителям и отказался выходить на сцену
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев умер
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев умер
Служба госбезопасности арестовала главу «Абхазавтодора»
Служба госбезопасности арестовала главу «Абхазавтодора»
Более 30 депутатов Госдумы заразились коронавирусом
Более 30 депутатов Госдумы заразились коронавирусом
Названо число подвергающихся насилию несовершеннолетних в мире
Названо число подвергающихся насилию несовершеннолетних в мире
Опасения второй волны коронавируса давят на рынки: Итоги биржевой торговли
Опасения второй волны коронавируса давят на рынки: Итоги биржевой

Топ на сегодня

Что пишут в Телеграме: 17 июня
Что пишут в Телеграме: 17 июня
На Кубани определили победителей программы «Земский учитель»
На Кубани определили победителей программы «Земский учитель»
Российские власти отреагировали на рекордный рост цен на бензин
Российские власти отреагировали на рекордный рост цен на бензин
Россия прокомментировала обвинения в убийстве соратника Басаева
Россия прокомментировала обвинения в убийстве соратника Басаева
В Белоруссии выдвинули обвинения руководству «Газпрома»
В Белоруссии выдвинули обвинения руководству «Газпрома»

Еще по теме

Роскомнадзор снял ограничения с Telegram: «Дуров пошел навстречу»
Роскомнадзор разблокировал Telegram
Telegram рассказал о блокировке Apple своих обновлений
Экс-коллега Дурова оценил возможность блокировки Telegram