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Россия и Белоруссия подписали соглашение о взаимном признании виз

Россия и Белоруссия подписали соглашение о взаимном признании виз

Между Россией и Белоруссией подписано соглашение о взаимном признании виз. Соответвующий документ, сегодня, 19 июня, был подписан в Минске главами внешнеполитических ведомств двух стран Сергеем Лавровым и Владимиром Макеем.

«Сейчас иностранные граждане получают возможность для посещения обеих стран по нацвизе одной из них. Таким образом соглашение снимает проблемы по пересечению гражданами третьих стран белорусско-российской сухопутной границы», — сказал Владимир Макей.

В свою очередь, Сергей Лавров отметил, что соглашение направлено на формирование единого интеграционного пространства Белоруссии и России.

Отмечается, что соглашение предполагает, что лица, которые имеют визу одной страны, могут въезжать, выезжать и пребывать на территории другой стороны в течение срока действия визы. Кроме того, если иностранец имеет белорусскую визу, то он сможет въехать по ней и пребывать на территории Российской Федерации в течение срока ее действия.

Одновременно документ предусматривает интеграцию информационных ресурсов. Теперь компетентные органы Белоруссии и России будут обмениваться сведениями о пересечении границы, о выданных визах, аннулированных визах, разрешениях на временное либо постоянное проживание. После подписания соглашения о взаимном признании виз российская сторона обещает снять контроль в своих аэропортах на рейсах из Беларуси.

Напомним, работа над соглашением о взаимном признании виз Белоруссии и России продолжалась более двух лет. Подписание было анонсировано обеими сторонами 13 декабря 2019 года в рамках заседания Совмина Союзного государства. Однако из-за того, что Минск не успел завершить внутригосударственные процедуры, процедура была отложена.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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