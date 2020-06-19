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Россия и Камбоджа будут сотрудничать в расследовании уголовных дел

Россия и Камбоджа будут сотрудничать в расследовании уголовных дел

Тема: Какие законы вступают в силу


Россия и Камбоджа договорились об оказании друг другу правовой помощи в расследовании уголовных дел. Закон о ратификации соответствующего договора между государствами вступает в силу 19 июня.

Договор, подписанный в Пномпене 26 сентября 2019 года, направлен на укрепление международно-правовой базы российско-камбоджийского сотрудничества. Как ранее заявил официальный представитель Президента, уполномоченный РФ при Европейском суде по правам человека, замминистра юстиции  Михаил Гальперин, вопросы оказания помощи по уголовным расследованиям до сих пор не были урегулированы между Россией и Королевством Камбоджа, хотя на международном уровне такая потребность есть. «Преступность приобретает транснациональный характер, большое количество преступлений совершаются в финансовой, налоговой сфере», — сказал Гальперин, комментируя закон в Госдуме.

Согласно документу, стороны обязуются по запросу оказывать друг другу правовую помощь в расследовании, судебном разбирательстве или иных процессуальных действиях, связанных с уголовными делами. Можно будет получить различные документы, информацию о местонахождении подозреваемых. Также правовая помощь подразумевает получение показаний граждан, вызов свидетелей,  потерпевших и экспертов, проведение обысков и передачу граждан, находящихся под стражей. Но при этом стороны имеют право отказать в правовой помощи, если исполнение запроса угрожает интересам государства.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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