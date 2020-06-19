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Россия перехватила американские бомбардировщики у своих границ

Россия перехватила американские бомбардировщики у своих границФото: Globallookpress.com

Россия перехватила американские бомбардировщики B-52H у своих восточных границ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

Отмечается, что 19 июня над нейтральными водами Охотского моря дежурными силами по противовоздушной обороне Восточного военного округа была обнаружена пара бомбардировщиков В-52Н ВВС США. Их сопровождали истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31. Подчеркивается, что государственная граница России не нарушалась.

15 июня сообщалось, что Россия поднимала истребители Су-27 для сопровождения над Балтикой стратегических бомбардировщиков США В-52H и самолетов-разведчиков НАТО, граница также не нарушалась. Полеты разведчиков проходили в рамках учений стран НАТО «Балтопс-2020».

# В мире
По материалам: lenta.ru

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