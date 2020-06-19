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Россиянам напомнили об опасных последствиях загара

Россиянам напомнили об опасных последствиях загараФото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии последипломного образования Юлия Галлямова напомнила россиянам об опасных последствиях загара. Ее слова передает ТАСС.

Дерматолог отметила, что некоторым людям следует категорически избегать прямых солнечных лучей. Например, при фотодерматите из-за солнца на коже появляются волдыри и зуд. «Он возникает, когда в коже под воздействием света образуются какие-то вещества, на которые реагирует иммунная система человека», — рассказала врач. После этого в организме развивается иммунный ответ в виде иммуноглобулина E.

Похожая реакция может возникнуть и из-за приема антибиотиков, предупредила Галлямова. «Если человек принимает антибиотики и идет загорать, то после этого его кожа будет очень обильно облазить», — пояснила она.

У людей из группы риска и вовсе возможно онкологии, рака кожи или меланомы. Чаще других этому подвержены люди с очень светлой кожей и большим количеством черных родинок, подчеркнула дерматолог. Она пояснила, что когда кожа улавливает лучи, меланин вступает в реакцию с фотонами солнца для предотвращения свободного радикального окисления. «Оно опасно тем, что выбивает атомы из ядра клетки, и клетка начинает делиться неправильно», — заключила Галлямова.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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