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Россияне в самоизоляции стали курить сигареты подешевле

Россияне в самоизоляции стали курить сигареты подешевле
Россияне на самоизоляции стали отдавать предпочтение более дешевым сигаретам, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД" и Центра развития перспективных технологий - оператора системы национальной маркировки "Честный знак", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Аналитики изучили данные по продажам табака и табачной продукции за май, апрель и в целом за первый квартал 2020 года и сравнили их с аналогичным периодом прошлого года.

"Средний чек покупки сигарет в мае составил 152 рубля, это на 15% ниже, чем за тот же период прошлого года (покупали больше недорогих марок, чем в прошлом году)", - подсчитали аналитики.

При этом объем продаж в денежном выражении вырос на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В апреле объем продаж в денежном выражении превышал прошлогодний показатель на 2%, а в первом квартале – на 10%.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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