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Российского блогера затравили за семейное фото

Российского блогера затравили за семейное фотоСкриншот: Instagram

Российский блогер Михаил Печерский, один из авторов YouTube-канала Nemagia, опубликовал семейное фото, вызвавшее споры в сети. В комментариях к посту мужчину обвинили в расизме и затравили. Позже снимок был удален из Instagram, однако его опубликовали на Reddit.

На фотографии Печерский раскрасил лицо в черный цвет, что в сети называют «блекфейс» — это считается проявлением расизма. Ребенок на фотографии пародирует азиата, а жена держит табличку с надписью All Lives Matter («Все жизни имеют значение»). Это высказывание в современной культуре многие также считают некорректным: утверждается, что оно, будучи ответом на лозунг Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны»), отвлекает внимание от проблем афроамериканцев.

Пользователи Instagram посчитали снимок расистским и начали жаловаться на него, о чем Печерский рассказал на странице Nemagia в =68.ARAMj5zB8iwV3rCEwHExIJJSsiigLPYUS0nCTs-vzS332LDEU5VUyj6rLH11xIu-d62KJ0Aqgs4ZQfeHHNrORh3m4aHE0LlsyG7hovtwU5IHz7ZSgZXmoptKGImE7wLh9qzhshzgmdZg9uwAXrwXBgRolUfPpNoqIhdvKLgS47u_2iYrm9dUfccUAg0u2Mtnyd7x9BeZ1OAD9RMbgxYyA0DVgkbOrXv9EXd8c_hFVgsjOPEWIqVODrvLJbUDObHBrMGP5x261zUCNfsLcf7aRDFUg3pj1PWCNcofrVCcThojTMMK60qAaqWzEvl6RsxzzwrBPdGoyzhUu4_isQH2qrE]Facebook. По его словам, за сутки пост набрал 70 тысяч негативных англоязычных комментариев. Блогер добавил, что несколько раз перезаливал фотографию, однако Instagram удалял снимок как с его страницы, так и со страницы жены. «В этом мире нет свободы, а самое главное, ее нет и в трижды хваленой Америке», — резюмировал Печерский.

После удаления фотографии жена блогера выложила другой снимок, к потому снова подписала #alllivesmatter. В комментариях англоязычные пользователи продолжают писать ей о том, что значение имеют жизни чернокожих, а также критикуют внешность женщины и пишут оскорбления. Страница Печерского на момент публикации заметки недоступна.

В десятках городов США несколько недель проходят акции протеста, начавшиеся из-за смерти чернокожего охранника Джорджа Флойда после грубого задержания полицейским. Протестующие обвиняют в произошедшем расистские предубеждения в обществе и полицию. Протесты сопровождаются беспорядками, столкновениями с полицией, сносом и осквернением памятников. В некоторых штатах они переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами.

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По материалам: lenta.ru

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