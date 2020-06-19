"С детьми не знакомит": источник рассказал о романе Меган Фокс с MGK

Влада Некрасова

Источник рассказал о романе американской актрисы Меган Фокс, которая в конце прошлого года рассталась с мужем Брайаном Остином Грином, с рэпером и певцом Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер), сообщает People.





"Они тусуются у Меган несколько раз в неделю. Она встречается с Колсоном, только когда сыновья находятся с Брайаном, — прокомментировал инсайдер. — Эти отношения пока кажутся ей слишком новыми и недостаточно серьезными, чтобы знакомить его с детьми. Тем не менее, Меган, похоже, очень счастлива".

В мае супруг актрисы подтвердил, что они разошлись после десяти лет брака. Через несколько дней после этого заявления, Machine Gun Kelly представил на YouTube клип на трек "Bloody Valentine", в котором снялась Фокс. В ролике она исполняет роль его подруги.

заметили их целующимися в Лос-Анджелесе. Затем Колсон Бэйкер разместил в твиттере пост, в котором процитировал строчку из песни "Bloody Valentine": "Я называю тебя своей девушкой".