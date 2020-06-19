Самые красивые порноактрисы: ТОП-30

Влада Некрасова

Не будем вас томить долгими и нудными предисловиями.

Представляем вашему вниманию самых ярких и соблазнительных див порноиндустрии.

Горячая тридцатка

Мия Халифа

Актриса ливанского происхождения. Ее карьера в порно была недолгой – не больше двух лет. Несмотря на это, она заслужила огромную популярность. Вы часто могли видеть ее в мемах на порно-тематику.

Интересный факт: в одном из своих интервью девушка рассуждала на тему хейта в свою сторону и упомянула, что, вообще-то, мусульманские страны (в коих живут самые отъявленные хейтеры ее творчества) – рекордсмены по потреблению порно.

Instagram Мии: @miakhalifa.

Лана Роудс

В семнадцать лет переехала в Чикаго. Работала официанткой, стриптизершей, а к девятнадцати годам судьба свела ее с порноиндустрией.

Миниатюрная голубоглазая девушка с татуировками запомнилась зрителям особо «горячими сценами»: гэнг-бэнг, двойное анальное проникновение и т.д.

Снялась более чем в двухсот фильмах. Регулярно появляется в топах и занимает первые места в списках самых популярных актрис жанра XXX. В 2019 году она завершила карьеру порноактрисы, а с 2020 года работает в Brazzers на должности креативного сотрудника.

Instagram Ланы: @lanarhoades (не рекомендуется смотреть в общественном месте под любопытными взглядами окружающих).

Николь Энистон

Эта голубоглазая блондинка работает в порно с 2010 года. К 2020 году ее фильмография насчитывает более пятисот фильмов для взрослых.

В былые времена Николь работала в итальянском ресторане, но ее работа ей абсолютно не нравилась. Сейчас девушка более чем успешна и даже ее семья ничего не имеет против ее профессии.

Любители невысоких блондинок с силиконовой грудью будут довольны.

Instagram Николь: @realnicoleaniston (если вы любите фотографии девушек с пышными бедрами, можете даже не дочитывать статью до конца, а сразу отправляться в профиль Никки).

Эльза Джин

Эльза могла бы стать помощницей какого-нибудь высококлассного хирурга, но она бросила учебу в университете. Стоит ли унывать, если благодаря своей профессии она может менять амплуа хоть каждый день?

Дебютировала в 18 лет. Эта миленькая блондинка позаимствовала свое имя у героини мультфильма «Холодное сердце».

Но сердце у Эльзы отнюдь не холодное.

Instagram Эльзы: @elsajeanofficial.

Райли Рид

Еще одна опытная дива в нашем списке. Свою карьеру Райли начала в далеком 2011 году. Уже в начале своего пути мисс Рид заполучила несколько весьма престижных наград. Сейчас ее порнофильмография насчитывает более 800 фильмов.

У нее натуральная грудь и татуировка в виде иероглифов вдоль позвоночника. В своем Instagram (@titsoutkickedout) она буквально насмехается над строгими правилами этой платформы и беззастенчиво постит фотографии своих форм.

Solazola

Совсем юная (1999 г.р.) девушка, родившаяся в России. Позднее переехала в Таллин.

Таинственная и загадочная, она не дает откровенных интервью. Фанаты питаются одними лишь слухами. Пока известно лишь то, что она очень рано начала свою карьеру (обманным путем, солгав о своем возрасте) и очень довольна своим выбором. Табу и запреты девушке чужды.

Twitter: @_SolaZola_

OnlyFans: solazola

LeoLulu

Таинственная француженка – частая гостья различных топов и порно-премий. Ей чуть больше двадцати и у нее прекрасное тело. А вот ее биография и даже лицо – тайна, покрытая мраком.

Кстати, leolulu – это два человека. Лео (девушка) и Лилу (ее муж). Пара скрывает свои лица, чем еще больше подогревает к себе интерес.

Их ролики особенно «зайдут» фанатам любительского порно.

Twitter: LeoLulu_XXX

Абелла Дейнджер

Родилась в семье еврейско-русского происхождения. Начала карьеру в восемнадцать лет.

В настоящий момент кареглазая брюнетка снялась более чем в 920 фильмах.

В 2019 году Абелла победила в двух номинациях от PornHub – ее ягодицы и аккаунт в Instagram (@dangershewrote) были признаны лучшими.

Эбигейл Мак

После школы Эбигейл работала хостес и вебкам-моделью. В 24 года она решила начать покорение порно-индустрии. Учитывая тот факт, что в 2019 году она получила приз за лучшую лесбийскую сцену, у нее это получилось.

Instagram: @msabigailmac

Onlyfans: abigailmac

Анджела Уайт

Любители пышных форм в восторге от Анджелы – не зря она получила награду за лучший бюст в 2019 году. Первые восемь лет своей карьеры она снималась только в лесбийских и сольных сценах. Ее первый хардкор-ролик тут же вызвал шквал аплодисментов.

Instagram: @theangelawhite

Onlyfans: angelawhite

Джейд Джордан

Эта темнокожая секс-бомба тоже не осталась без внимания на одной из последних порно-премий. Она актриса, продюсер и просто яркая сексуальная девушка. В ее Твиттере (@fapnormousyt) вы можете увидеть много всего интересного. Ее Instagram (jadesphilosophy) на момент выхода статьи мог похвастаться только двумя публикациями, так что лучше полюбоваться ей в одном из роликов с ее участием.

Даника Мори

Получила номинацию как лучшая сквирт-перформер. Вы можете полюбоваться ее формами в ее Instagram (@realdanikamori). Но так как профиль у девушки закрытый, лучше не терять времени даром и посмотреть на ее таланты в действии.

Брэнди Лав

Брэнди не только известная порноактриса, но еще и успешная бизнесвуман. Блондинка получила номинацию как лучшая актриса в жанре MILF. Лав уже отметила свой сороковой день рождения, но ее Instagram (@brandi_love) вполне может утереть нос тысячам юных девиц.

Миа Малкова

Порноактриса также ведет стримы на Twitch, где играет в игры. Почему нет? Творческие люди никогда не любили загонять себя в узкие рамки. В порноиндустрии также работает и брат Мии.

Instagram Мии: @mia­_malkova.

Алексис Монро

Стройная блондинка с пышными формами ждет всех в своем Instagram (@alexismonroe.co), где вы сможете насладиться ее красотой, сексуальностью и отсутствием комплексом. Также у нее есть профиль на Onlyfans – alexismonroexx.

Ли Роуз

Рыжеволосая девушка родом из Техаса. В Сети о ней не так много информации, так что «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».

Твиттер девушки был заблокирован, так как, видимо, содержал чересчур горячие фотографии.

Мока Мора

Хрупкая (ростом 157 см) девушка родом из Далласа. Одна из ярких ролей – учительница испанского в коротком красном платье. Учениками были несколько темнокожих парней. Остальное додумайте сами.

Диллион Харпер

Изучала стоматологию, работала официанткой, хостес, вебкам-моделью и стриптизершей. Дебют в порно случился в 2012 году.

К 2020 году Диллион снялась в 439 фильмах в жанре порно.

Instagram: @dillionharperexclusive_com.

Карма Эр Икс

Жизнь Кармы была не самой простой – четыре года она была бездомной. Употребляла наркотики, но завязала в 2012 году. В 2017 вышла замуж, но брак продлился всего месяц. Начала свою порнокарьеру в 2017 году и снялась более чем в 145 фильмах. У нее несколько татуировок и пирсинг.

Instagram: @karma.rx.

Дженни Блидж

Девушка с натуральными рыжими волосами. Получила награду как лучшая вебкам-модель в жанре MILF.

Instagram: @jennyblighee.

Адриана Чечик

Голубоглазая темноволосая Адриана успела засветиться во многих роликах, в том числе и с именитыми звездами индустрии. Адриана – одна из самых известных и популярных порноактрис на данный момент. В 2019 году получила награду за лучший аккаунт в Snapchat. Полюбоваться на ее красоту вы можете в ее Instagram: @bratnasty69.

Отем Фоллс

Эта юная (2000 г.р.) девушка только начинает свою карьеру. Но в ее Instagram (@autumnfallsx) уже более миллиона подписчиков. Расписывать ее красоту бессмысленно – лучше взглянуть на нее своими глазами. В профиле девушки куча фотографий в бикини. Тонкие полоски ткани с трудом прикрывают пышные формы мисс Фоллс.

Аса Акира

Американская актриса и порномодель японского происхождения.

Начала свою карьеру со съемок в роликах с девушками, но с 2008 года начала сниматься с мужчинами. Считает себя феминисткой. Также срежиссировала несколько порнофильмов.

Instagram: @asahole.

Лиза Энн

Работала в порноиндустрии с 1993 года, когда некоторые из современных порнозвезд даже еще не родились. В 1997 сделала перерыв и работала стриптизершей. Снялась более чем в 634 порнофильмах и была режиссером более 50 порнолент.

Instagram: @thereallisaann.

Алексис Тексас

Высокая голубоглазая блондинка на данный момент снялась более чем в 755 роликах. После окончания карьеры в порноиндустрии планирует заняться развитием собственного бизнеса.

Instagram: @whitegirlpoliticking.

Лина Пол

Бисексуалка, замужем за коллегой по цеху. Снялась более чем в 350 сценах. В своем Instagram (@lenapaulxo) постит фото из жизни и аппетитные снимки в бикини.

Лела Стар

Американская актриса кубинского происхождения. Миниатюрная брюнетка ростом 155 см снялась более чем в 250 порнофильмах. В 2011 году она вышла замуж, родила сына и объявила о прекращении карьеры. Но в 2014 она снова вернулась в стройные ряды работников порноиндустрии.

Instagram: @lelastartm.

Ава Аддамс

Актриса с французскими, испанскими и итальянскими корнями. Работает в индустрии с 2008 года. Основные жанры – Milf и Mature.

Instagram: @theavaaddms.

Кимми Грейнджер

Знакомая фамилия, вам так не кажется? Сотрудничает с множеством самых различных студий. Начала карьеру в 2015 году. В послужном списке на данный момент более 230 фильмов.

Instagram: @strangerthangranger.

Шарлотта Стокли

На церемонии в 2019 году получила награду как лучшая лесбоактриса года. А карьеру она начала в далеком 2005 году. Фото в Instagram (@charlottestokely) у нее довольно целомудренные, если сравнивать с ее коллегами из нашего топа. Но взглянуть на миловидную блондинку все же стоит.

P.S. К слову, Лана Роудс в 2019 году была признана самой популярной актрисой в индустрии. А самым популярным актером продолжает оставаться небезызвестный Джонни Синс.