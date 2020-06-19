Санаторный отдых в Краснодарском крае не подорожал

Лидия Мартынова

Санатории Краснодарского края, которые первыми вступили в сезон-2020, уже отработали большую часть июня. Туроператоры рассказали, как восстанавливается спрос на санаторный отдых, а также о ценах в краснодарских здравницах.

По оценке туроператорского сообщества, реальный спрос на санаторный отдых в здравницах Краснодарского края в июне упал на 70-80% по сравнению с июнем 2019 г.

Это связано как с более поздним стартом всего туристического сезона, разными сроками открытия самих санаторных учреждений (несколько объектов откроется вообще только с 1 июля), так и действующими в регионе до 21 июня карантинными ограничениями и, конечно же, с необходимостью получать справки для заезда в санаторий. Отдыхающим в санаториях необходимо было уже при въезде в регион предъявить справку об отсутствии коронавируса, справку об эпидокружении и санаторно-курортную карту.

Напомним, после 21 июня и карантин, и справки для отдыхающих отменены.

Туристам, которые заезжают в отели (с 12 июня разрешено открыться объектам до 50 номеров), и тем более тем, кто едет в частный сектор, никаких медицинских документов не нужно. В этой связи эксперты полагают, что спрос на отдых в отелях восстановится несколько быстрее, чем в санаторном сегменте.

К тому же отдых в гостиничном секторе обойдется несколько дешевле – от 1200 р. с завтраком, в то время как у санаториев – от 1500-1800 р. на человека в сутки с трехразовым питанием и лечением. Средняя же цена санаторного отдыха на двоих в Краснодарском крае – от 4000-4800 р. на двоих в сутки с питанием и лечением.

Выход на максимальную загрузку краснодарских здравниц эксперты ожидают только в сентябре-октябре, в том числе за счет тех клиентов, кто перебронировал туры с весны на осенний период.

КАКИЕ ЦЕНЫ В КРАСНОДАРСКИХ САНАТОРИЯХ

Как подчеркивают участники рынка, в основном краснодарские здравницы сохранили на сезон-2020 цены прошлого года.

«Стоимость отдыха в санаториях Краснодарского края – от 1850 р. в сутки на 1 чел. при двухместном размещении. Цены примерно на уровне сезона-2019», – сообщили эксперты туроператора «Дельфин».

«Цены на санаторный отдых в Краснодарском крае стартуют от 17 000 р. на человека с питанием полный пансион за тур на 7 ночей, с вылетом в 20-х числах июня, перелет на регулярных рейсах», – информируют в ICS Travel Group.

Эксперты Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья отмечают, что санатории сейчас несут существенные затраты по реализации мер в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, и это обстоятельство также влияет на ценовую политику ряда объектов.

Отметим, что изменение цен на санаторный отдых с поправкой на инфляцию ранее допустил и глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

СТОИМОСТЬ САНАТОРНОГО ОТДЫХА В ИЮЛЕ БЛИЗКА К ПРОШЛОГОДНЕЙ

Прокомментировали туроператоры и сравнительную стоимость отдыха в краснодарских санаториях в июле 2020 г. По оценке представителей туроператора Coral Travel, они также близки к уровню цен прошлого сезона.

«Большинство санаторных учреждений сохранили на текущий сезон цены на уровне 2019 г. В отдельных случаях отмечается небольшое повышение на уровне 5%», – рассказывают в туроператоре TUI Россия.

«Пока цены аналогичны прошлому году», – заявляют и в ICS Travel Group. «В целом цены сопоставимы с прошлым сезоном. Почти все санатории, сформировав цены на 2020 г., сейчас продолжают работать на них. Движений в сторону повышения или в сторону понижения в июле мы не наблюдаем», - сообщили в «Дельфине».

ЗДРАВНИЦЫ НЕ ЩЕДРЫ НА СПО ДЛЯ ТУРОПЕРАТОРОВ

Чего точно не ожидают туроператоры, так это снижения цен, особенно с учетом весеннего простоя здравниц и огромных расходов на внедрение «антивирусных» протоколов.

По информации экспертов, санатории еще готовы давать СПО до конца июня, но на июль таких предложений уже очень мало. Как подчеркивают представители «Дельфина», санатории осторожно входят в сезон - «щупают почву».

Специалисты туроператора ANEX Tour считают, что невысокая активность здравниц по выставлению СПО связана с их клиентской политикой.

«У санаториев есть своя целевая аудитория, постоянные клиенты, что позволяет держать стабильный уровень цен», - полагают эксперты ANEX Tour.

С такой оценкой ситуации согласны и в компании «Мультитур»: по наблюдениям представителей туроператора, санаторные учреждения стараются реализовывать свой продукт туроператорам по основной цене, но для туристов, обращающихся напрямую, делают выгодные предложения.

САМЫЕ БРОНИРУЕМЫЕ САНАТОРИИ В ИЮНЕ

По информации туроператоров, в июне в ТОП-10 самых бронируемых санаторных учреждений Краснодарского края вошли такие объекты как «Адлеркурорт», «Знание», «Аквалоо», «Малая Бухта», «Красная Талка», «Маяк», «Южное взморье», «Дельфин», «Родник», «Золотой колос».