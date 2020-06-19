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Сбербанк установил комиссию при осуществлении переводов через банкоматы

Сбербанк установил комиссию при осуществлении переводов через банкоматы

С июня 2020 года Сбербанк установил комиссию для переводов средств клиентов с использованием банкоматов.

Так, при совершении финансовой операции в любом размере, пользователю придется заплатить 1% от суммы перевода. Максимально возможная сумма комиссии составляет 1000 рублей и не зависит от региона.

Как разъяснили представители кредитной организации, бесплатно клиенты смогут перевести до 50 тыс рублей в месяц, после чего им будет доступна к покупке подписка для бесплатных переводов, либо уплата 1% комиссии при совершении каждой операции по переводу денежных средств. Подчеркивается, что данный лимит не распространяется на переводы через банковские терминалы.

Также в банке отметили, что подавляющее большинство клиентов для переводов использует сервисы "Сбербанк онлайн" и "СМС-банк". В таких случаях комиссия также не взимается до суммы 50 тыс рублей в месяц.

Этот ежемесячный лимит удовлетворяет потребности почти 90 процентов клиентов Сбербанка, — рассказали в банке РИА Новости.

Переводы средств через терминалы составляет примерно 1% от общего объема финансовых транзакций.

Информация об установлении комиссионной платы при осуществлении переводов через банкоматы размещена на официальном сайте Сбербанка.

Напомним, что с 14 июня в соответствии с законом, подписанным президентом России Владимиром Путиным, в стране отменен банковский роуминг. Теперь банкам запрещено удерживать комиссию при совершении межрегиональных переводов внутри одной кредитной организации.

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# Экономика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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