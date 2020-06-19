Сенаторы представят совместный доклад спикерам Совета Федерации и сената Франции 23 июня

Лидия Мартынова

Второй совместный доклад российских и французских сенаторов о состоянии отношений будет представлен председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и спикеру сената Франции Жерару Ларше 23 июня. Об этом заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев в ходе обсуждения второго совместного доклада российских и французских сенаторов об отношениях двух стран.

На совместном заседании Комитета Совета Федерации по международным делам и комиссии сената Франции по иностранным делам, обороне и вооружённым силам, которое прошло в режиме видеоконференции, парламентарии одобрили текст двустороннего доклада. Теперь документ будет представлен председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и спикеру сената Франции Жерару Ларше — это планируется сделать 23 июня.

Доклад состоит их двух частей — это изложение точки зрения французских парламентариев по ключевым вопросам международной и двусторонней повестки с комментариями российских коллег, и наоборот. Первый доклад был подготовлен два года назад и представлен сначала спикерам парламентов, а после — президентам России и Франции.

Обращаясь к французским коллегам, Косачев отметил, что для российской стороны «нет закрытых тем». «Мы заинтересованы вести диалог по всем вопросам, которые нас разъединяют сегодня», — заметил сенатор.