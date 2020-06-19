Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Серьезные проблемы российского поставщика Boeing опровергли

Серьезные проблемы российского поставщика Boeing опроверглиФото: Валерий Бушухин / ТАСС

Акционеры российской корпорации «ВСМПО-Ависма» — крупнейшего в мире производителя титана и поставщика для таких компаний, как Boeing, Airbus и Embraer — опровергли информацию о возможной остановке работы своего основного предприятия. Об этом говорится в заявлении, которое поступило в «Ленту.ру».

В документе отмечается, что подобный сценарий акционерами не рассматривается. Завод в Верхней Салде (Свердловская область) продолжает работу в привычном режиме. Акционеры признали, что компания из-за сокращения авиаперевозок на фоне коронавируса действительно столкнулась с серьезными проблемами, однако она адаптирует свою деятельность к новым условиям. Это делается за счет снижения плановых объемов выпуска титановой продукции в 2020 году, урезания непроизводственных расходов и временной приостановки инвестиционной программы.

По словам представителей «ВСМПО-Ависма», в настоящее время в авиаотрасли наблюдаются признаки восстановления. Крупнейшие заказчики титана в Европе и США наращивают экономическую активность и начинают возобновлять ранее приостановленные контракты. «Это позволяет рассчитывать на то, что итоговый объем заказов на 2020 год может вырасти», — говорится в документе. Акционеры добавили, что даже при самом консервативном сценарии предприятие сможет получить доходы свыше 1 миллиарда долларов. Такой суммы достаточно для стабильной операционной деятельности.

Ранее исполняющий обязанности главы компании Максим Кузюк заявил, что если компания не получит новые заказы на титан, ей в сентябре придется приостановить работу своего завода в Верхней Салде. Он также отмечал, что из-за кризиса корпорация собирается осваивать новые сегменты рынка, где есть спрос на титан. Например, речь идет о судостроении, проектах в сфере энергетики, опреснения воды, добывающих отраслях.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В ВОЗ сочли новую вспышку коронавируса в Пекине завезенной из Европы
В ВОЗ сочли новую вспышку коронавируса в Пекине завезенной из Европы
Серьезные проблемы российского поставщика Boeing опровергли
Серьезные проблемы российского поставщика Boeing опровергли
Девушка нашла не знавшего о ее существовании отца благодаря одной фотографии
Девушка нашла не знавшего о ее существовании отца благодаря одной
"Новый раунд споров". В National Interest уверены в успехе статьи Путина
"Новый раунд споров". В National Interest уверены в успехе статьи
В Подмосковье откроют все магазины
В Подмосковье откроют все магазины
Стало известно, чьи звезды появятся на "Аллее славы" в 2021 году
Стало известно, чьи звезды появятся на "Аллее славы" в 2021 году
МИД назвал задачи российских вооруженных сил в космосе оборонительными
МИД назвал задачи российских вооруженных сил в космосе оборонительными
Каминг-аут молдавской оппозиции: Традиционные ценности навязаны Москвой
Каминг-аут молдавской оппозиции: Традиционные ценности навязаны
Без давления. ЦИК выделил главную цель при подготовке к голосованию
Без давления. ЦИК выделил главную цель при подготовке к голосованию
Модный дайджест: от назначения Эммы Уотсон в Kering до лукбука с той самой медсестрой в купальнике из Тулы
Модный дайджест: от назначения Эммы Уотсон в Kering до лукбука с той
Председатель Духовного собрания мусульман: поправки закрепляют в Конституции исторически сложившееся единство
Председатель Духовного собрания мусульман: поправки закрепляют в
Россия и Белоруссия подписали соглашение о взаимном признании виз
Россия и Белоруссия подписали соглашение о взаимном признании виз

Топ на сегодня

Сербия готова пожертвовать членством в ЕС из-за косовского вопроса
Сербия готова пожертвовать членством в ЕС из-за косовского вопроса
Опасения второй волны коронавируса давят на рынки: Итоги биржевой торговли
Опасения второй волны коронавируса давят на рынки: Итоги биржевой
Путин впервые озвучил потери Красной армии в боях под Ржевом
Путин впервые озвучил потери Красной армии в боях под Ржевом
Снятый во время коронавируса в Zoom хоррор вошел в топ кино США
Снятый во время коронавируса в Zoom хоррор вошел в топ кино США
Заявка Меган Маркл и принца Гарри на регистрацию благотворительного фонда отклонена
Заявка Меган Маркл и принца Гарри на регистрацию благотворительного

Еще по теме

Совладелец «ВСМПО-Ависма» назвал вредителями авторов закона о контрсанкциях
Boeing отказалась от совместного предприятия с бразильским Embraer
Boeing открыл новое производство в России
Инвестор из АВИСМА вложит не менее 1,3 млрд рублей в обучающий центр в Туле