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Служба госбезопасности арестовала главу «Абхазавтодора»

Служба госбезопасности арестовала главу «Абхазавтодора»

В отношении исполняющего обязанности генерального директора РУП «Абхазавтодор» Бориса Ачба 18 июня возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Службы государственной безопасности СГБ республики.

Сегодня же следственный отдел СГБ направил в Сухумский городской суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Затем Борис Ачба был задержан и водворен в СИЗО.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 156 (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана) УК Республики Абхазия.

«На момент возбуждения уголовного дела установлено, что Борис Ачба 27 февраля 2017 года обратился к экс-президенту РА Раулю Хаджимба с письмом, в которое внес несоответствующие действительности сведения о необходимости ликвидации последствий стихийного бедствия, якобы вызванного паводками, имевшими место в октябре — ноябре 2016 года и в январе — феврале 2017 года в Гудаутском районе в устьях рек Хипста и Аапста», — говорится в сообщении СГБ.

По данным ведомства, Ачба составил подложные контракт и проектно-сметную документацию якобы на выполнение ремонтных работ на 20 млн рублей. Затем заключил договор с предприятием, учредитель которой является вымышленным лицом, и перечислил эту сумму. Впоследствии деньги были сняты со счета предприятия.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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