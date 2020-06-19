Союзмультфильм «отучил» мультяшного волка курить

Вадим Карасев

В Союзмультфильме продолжается работа над новыми сериями мультипликационного цикла «Ну, погоди», которых обещают выпустить не менее 52-х. Однако образ главного героя сериала Волка будет формироваться новой творческой командой с помощью иных символов, присущих настоящему времени, сказал в эфире станции Говорит Москва руководитель Союзмультфильма Машковцев.

Он рассказал, что в новых сериях Волк вообще ничего не курит, ни папирос, ни трубки. И дело даже не в курении, а в том, какую информацию о главном герое нужно сообщить зрителю. Сегодняшний зритель воспримет его курение совсем по-другому, не так, как это было, скажем, 20 лет назад. Оценка будет другой, а значит и информация, которую хотелось донести до людей, будет искажена, пояснил директор.

Для того чтоб донести до современного ребенка прежний образ Волка, необходимы совсем другие символы, отметил он.

Машковцев добавил, что общая формула (один догоняет, другой убегает) сохранится, тем не менее в поведении героев будет отражаться «актуальная реальность». На вопрос, сохранит ли Волк знаменитый папановский голос, директор ответил, что в настоящее время идет подбор актеров, при это цели имитировать «классические» голоса героев нет.