Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Союзмультфильм «отучил» мультяшного волка курить

Союзмультфильм «отучил» мультяшного волка курить

В Союзмультфильме продолжается работа над новыми сериями мультипликационного цикла «Ну, погоди», которых обещают выпустить не менее 52-х. Однако образ главного героя сериала Волка будет формироваться новой творческой командой с помощью иных символов, присущих настоящему времени, сказал в эфире станции Говорит Москва руководитель Союзмультфильма Машковцев.

Он рассказал, что в новых сериях Волк вообще ничего не курит, ни папирос, ни трубки. И дело даже не в курении, а в том, какую информацию о главном герое нужно сообщить зрителю. Сегодняшний зритель воспримет его курение совсем по-другому, не так, как это было, скажем, 20 лет назад. Оценка будет другой, а значит и информация, которую хотелось донести до людей, будет искажена, пояснил директор.

Для того чтоб донести до современного ребенка прежний образ Волка, необходимы совсем другие символы, отметил он.

Машковцев добавил, что общая формула (один догоняет, другой убегает) сохранится, тем не менее в поведении героев будет отражаться «актуальная реальность». На вопрос, сохранит ли Волк знаменитый папановский голос, директор ответил, что в настоящее время идет подбор актеров, при это цели имитировать «классические» голоса героев нет.

# Шоу-бизнес / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Россия согласилась пойти на уступки Apple
Россия согласилась пойти на уступки Apple
Центробанк сохранил прогноз по спаду ВВП в 2020 году
Центробанк сохранил прогноз по спаду ВВП в 2020 году
Набиуллина рассказала, когда ВВП России вернется к уровню 2019 года
Набиуллина рассказала, когда ВВП России вернется к уровню 2019 года
Летнее солнцестояние 21 июня 2020 года: самые важные традиции и приметы дня
Летнее солнцестояние 21 июня 2020 года: самые важные традиции
В Минске уверены в решении всех проблем во взаимоотношениях с Москвой
В Минске уверены в решении всех проблем во взаимоотношениях с Москвой
Звезда скандального реалити принимала наркотики на 2,5 тысячи долларов в день
Звезда скандального реалити принимала наркотики на 2,5 тысячи
Путин и Лукашенко обсудили соглашение о взаимном признании виз
Путин и Лукашенко обсудили соглашение о взаимном признании виз
"Пора завершать": продюсеры "Танцев" на ТНТ раскрыли, почему решили закрыть шоу
"Пора завершать": продюсеры "Танцев" на ТНТ раскрыли, почему решили
Путин и Лукашенко обсудили по телефону отношения двух стран
Путин и Лукашенко обсудили по телефону отношения двух стран
В Кремле отреагировали на выпады Белоруссии в адрес руководства "Газпрома"
В Кремле отреагировали на выпады Белоруссии в адрес руководства
Бизнес Галустяна и Реввы прогорел
Бизнес Галустяна и Реввы прогорел
Путин поговорил с Лукашенко
Путин поговорил с Лукашенко

Топ на сегодня

На Кубани определили победителей программы «Земский учитель»
На Кубани определили победителей программы «Земский учитель»
Российские власти отреагировали на рекордный рост цен на бензин
Российские власти отреагировали на рекордный рост цен на бензин
Россия прокомментировала обвинения в убийстве соратника Басаева
Россия прокомментировала обвинения в убийстве соратника Басаева
6 популярных вопросов о миндальной кислоте: как избавиться от прыщей, морщин и пигментации
6 популярных вопросов о миндальной кислоте: как избавиться от прыщей,
В Белоруссии выдвинули обвинения руководству «Газпрома»
В Белоруссии выдвинули обвинения руководству «Газпрома»

Еще по теме

Новый облик Волка из перезапуска «Ну, погоди!» слили в сеть
"Простоквашино" и "Попугая Кешу" превратят в мультсериалы
Раскрыты подробности о новых сериях «Ну, погоди!»
Прообразом волка Забиваки стал той–терьер