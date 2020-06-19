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Современную версию "Графа Монте-Кристо" снимут в Афганистане

Современную версию "Графа Монте-Кристо" снимут в Афганистане
. Путешественник и телеведущий Беар Гриллс в качестве продюсера начал работу над современной версией "Графа Монте-Кристо", главными героями которой будут солдаты в Афганистане, сообщает Deadline.

Автор сценария Том Уильямс ("Как выйти замуж за миллиардера", "Каджаки: Правдивая история"). В фильме пойдет речь о дружбе и соперничестве двух спецназовцев, которых отправляют воевать в Афганистан.

"Меня захватила идея сделать современный вариант всеми любимой истории о дружбе, предательстве и мести, и мне очень понравился новаторский подход к сюжету Тома Уильямса. Это прекрасный образец приключенческого сторителлинга, в котором побеждают жизнестойкость и искупление вины", — рассказал Беар Гриллс.


Съемки предположительно начнутся в 2021 году.


Первый фильм про графа Монте-Кристо по мотивам романа Александра Дюма, написанного в 1844 — 1846 годах, сняли в 1908 году. Последняя версия режиссера Кевин Рейнольдса с участием Джеймса Кэвизела и Гая Пирса появилась в 2002 году.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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