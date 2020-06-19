«Спасет от многого»: Корень имбиря — полезные свойства и противопоказания.
В период простудных заболеваний те, кто не доверяют медицинским препаратам чаще всего используют рецепты из народной медицины. Самым распространенным чудодейственным растением является корень имбиря. Корень имбиря не только борется с заболеваниями ОРВИ и ГРИПП, но и понижает к крови уровень холестерина и помогает при похудении. Это не все его чудодейственные свойства. В этой статье мы подробно разберем, чем так полезен корень имбиря и какой вред здоровью он может принести.
Для того чтобы узнать какие полезные свойства несет имбирь необходимо узнать его химический состав.
Питательные вещества:
Белки 9,2 грамма.
Жиры 5,9 грамма.
Углеводы 70,9 грамма.
Энергетическая ценность 80 калорий (на 100 грамм).
Химический состав
Железо, фосфор.
Магний, цинк.
Калий натрий.
Аскорбиновая и никотиновая кислоты.
Витамин А.
Витамин В.
Витамин С.
Богатый химический состав имбиря помогает быстро восстановить организм после болезни, а также имбирь способен лечить много других болезней.
Полезные свойства
Улучшает работу ЖКТ.
Снижает уровень заболеваний сердечно сосудистой-системы.
Уменьшает уровень сахара в крови.
Стабилизирует давление.
Действует как противовоспалительное средство.
Повышает иммунитет.
Придает организму бодрость.
Улучшает обмен веществ.
Это далеко не все полезные свойства, которые несет в себе корень имбиря. Что касаемо кишечника имбирь с легкостью устранит спазм и предотвратит диарею. Имбирь отлично выполняет свою роль в похудении если придерживаться правильному питанию.
Противопоказания
Несмотря на то, что корень имбиря несёт в себе множество полезных свойств для организма человека, он имеет много противопоказаний. Если качественно не изучить все противопоказания можно нанести немалый вред своему здоровью. И так корень имбиря имеет противопоказания такие как:
Индивидуальная непереносимость.
Прием с препаратами, которые понижают уровень кровяного давления.
Прием с препаратами от сахарного диабета.
Острая язва или гастрит.
Воспаление слизистой.
Беременность.
Аллергия.
Вывод можно сделать такой, что корень имбиря отлично справляется с простудой и гриппом, и отлично повышает иммунитет. При наличии какого-либо заболевания следует не употреблять корень имбиря или же посоветоваться с врачом. Если вы не болеете каким-либо вышеперечисленным заболеванием стоит не переусердствовать с приемом имбиря, а употреблять его в меру.