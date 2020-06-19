«Спасет от многого»: Корень имбиря — полезные свойства и противопоказания.

Влада Некрасова

В период простудных заболеваний те, кто не доверяют медицинским препаратам чаще всего используют рецепты из народной медицины. Самым распространенным чудодейственным растением является корень имбиря. Корень имбиря не только борется с заболеваниями ОРВИ и ГРИПП, но и понижает к крови уровень холестерина и помогает при похудении. Это не все его чудодейственные свойства. В этой статье мы подробно разберем, чем так полезен корень имбиря и какой вред здоровью он может принести.

Для того чтобы узнать какие полезные свойства несет имбирь необходимо узнать его химический состав.

Питательные вещества:

Химический состав

Белки 9,2 грамма.Жиры 5,9 грамма.Углеводы 70,9 грамма.Энергетическая ценность 80 калорий (на 100 грамм).Железо, фосфор.Магний, цинк.Калий натрий.Аскорбиновая и никотиновая кислоты.Витамин А.Витамин В.Витамин С.

Богатый химический состав имбиря помогает быстро восстановить организм после болезни, а также имбирь способен лечить много других болезней.





Полезные свойства

Улучшает работу ЖКТ.Снижает уровень заболеваний сердечно сосудистой-системы.Уменьшает уровень сахара в крови.Стабилизирует давление.Действует как противовоспалительное средство.Повышает иммунитет.Придает организму бодрость.Улучшает обмен веществ.

Это далеко не все полезные свойства, которые несет в себе корень имбиря. Что касаемо кишечника имбирь с легкостью устранит спазм и предотвратит диарею. Имбирь отлично выполняет свою роль в похудении если придерживаться правильному питанию.

Противопоказания

Несмотря на то, что корень имбиря несёт в себе множество полезных свойств для организма человека, он имеет много противопоказаний. Если качественно не изучить все противопоказания можно нанести немалый вред своему здоровью. И так корень имбиря имеет противопоказания такие как:

Индивидуальная непереносимость.Прием с препаратами, которые понижают уровень кровяного давления.Прием с препаратами от сахарного диабета.Острая язва или гастрит.Воспаление слизистой.Беременность.Аллергия.

Вывод можно сделать такой, что корень имбиря отлично справляется с простудой и гриппом, и отлично повышает иммунитет. При наличии какого-либо заболевания следует не употреблять корень имбиря или же посоветоваться с врачом. Если вы не болеете каким-либо вышеперечисленным заболеванием стоит не переусердствовать с приемом имбиря, а употреблять его в меру.