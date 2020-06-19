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США продадут Украине патрульные катера и оружие на 600 миллионов

США продадут Украине патрульные катера и оружие на 600 миллионов
Государственный департамент Соединенных Штатов одобрил продажу до 16 патрульных катеров Mark VI и необходимого для них оборудования. Общая сумма - 600 миллионов долларов.

Так, Украина сможет купить 16 катеров; 32 пушки MSI Seahawk A2; 20 электрооптических инфракрасных радаров (FLIR) - 16 установленных и 4 запасных; 16 акустических систем дальнего действия (LRAD) 5 км; 16 идентификационных систем (IFF); 40 пушек МК44 (32 установленных и 8 запасных); коммуникационное оборудование; вспомогательное оборудование; запчасти и инструменты, сообщает Агентство по вопросам оборонного сотрудничества США.

"Украина будет использовать эти суда для лучшей защиты своих территориальных вод и защиты других морских интересов", - утверждает Агентство.
Кроме того, в этот пакет также входят технические данные и публикации; обучение персонала и учебное оборудование; Государственные и подрядные службы США, инженерные, технические и логистические службы поддержки.

"Это будет поддерживать цели внешней политики и цели национальной безопасности Соединенных Штатов, улучшая безопасность страны-партнера, которая является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе", - говорится в сообщении.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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