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Стало известно, чьи звезды появятся на "Аллее славы" в 2021 году

Стало известно, чьи звезды появятся на "Аллее славы" в 2021 году
. Голливудская торговая палата объявила список тех, чьи звезды появятся в 2021 году на "Аллее славы", сообщает Variety.

Эксперты рассматривали несколько сотен номинаций, окончательное решение принимал Совет директоров торговой палаты.

Всего на "Аллее славы" Голливуда в 2021 году появится 35 новых звезд. В список отобранных знаменитостей вошли: Бенедикт Камбербэтч, Зак Эфрон, Кортни Кокс, Шайа Лабаф, Джош Бролин, Наоми Уоттс, Кристиан Слэйтер, Лора Линни, Сара Полсон, Мисси Эллиотт, Ник Кэннон, Келли Кларксон, Сара Брайтман.


Джазмен Чарли Паркер и оперный певец Лучано Паворотти получат свои звезды посмертно.


Пока даты проведения церемоний закладки не определены.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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