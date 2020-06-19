Статую экс-премьера Канады Трюдо выкрасили в черный

Вадим Карасев

В Канаде неизвестные вандалы осквернили памятник бывшему премьер-министру Пьеру Эллиоту Трюдо. Инцидент произошел в городе Вон в провинции Онтарио, муниципалитет Йорк.

Хулиганы выкрасили в черный цвет "лицо" статуи и скрылись. Как сообщает The Star, полиция сочла это проявлением неуважения или ненависти и теперь ищет очевидцев преступления.

В ближайшее время статуя Трюдо будет отчищена от краски муниципальными службами. Отмечается, что "блекфейс" был нарисован при помощи обыкновенного спрей-баллончика. Предположительно, хулиганы таким образом сделали отсылку к многочисленным появлениям нынешнего премьера, сына Пьера Трюдо с блэкфейсом на старых фотографиях.

Пьер Трюдо возглавлял правительство Канады с 1968 по 1979 год и с 1980 по 1984 год. Именно при нем страна стала полностью независимой от Великобритании.

На фоне протестов темнокожих против полицейского произвола и расизма в США и других странах начался пересмотр истории. Рушатся памятники конфедератам, Колумбу и всем тем, кто так или иначе поддерживал рабство. Крупные компании выступают за протестующих на словах и на деле. Так, бренд Uncle Ben's решил изменить логотип. Афроамериканец, который украшал упаковку с 40-х годов, теперь признан "нетолерантным".