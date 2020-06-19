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Суд перенес избрание меры пресечения Порошенко на 1 июля

Суд перенес избрание меры пресечения Порошенко на 1 июля
Суд по делу пятого президента Петра Порошенко перенесли на 1 июля. До этого момента Порошенко будет вообще без меры пресечения.
Защита Порошенко просила не откладывать заседание суда и вынести решение по сути.

Во время заседания суда по мере пресечения представитель стороны обвинения потребовала для него личное обязательство с запретом покидать Украину вместо ареста. В качестве аргументации приводится тот факт, что Порошенко является народным депутатом Украины. Ранее Офис генпрокуорора говорил, что будет требовать взять Петра Порошенко под стражу.
Также генпрокурор просит суд возложить на экс-президента ряд обязательств: являться к следователю, прокурору и в суд, не покидать город, в котором проживает, а также воздержаться от общения с рядом свидетелей. Адвокаты Порошенко возразили против такого ходатайства.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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