Судимый актер Долинский предрек смерть Ефремова в тюрьме

Вадим Карасев

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Ранее судимый заслуженный артист России Владимир Долинский предрек смерть Михаила Ефремова в тюрьме. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

Артист обратился к семье погибшего в аварии Сергея Захарова с просьбой «не убивать» Ефремова. Он также отметил, что сам сидел в тюрьме и знает, что это такое. Долинский считает, что актер и так «сломлен», и «со своей нервной системой, почками, печенью» не сможет перенести заключение.

«Хватит одной смерти, не убивайте Мишку! <…> Он просто не выйдет из тюрьмы», — заявил артист. Он выразил соболезнования семье Захарова, при этом подчеркнул, что и на их руках «будет кровь», если они будут «добивать» Ефремова.

18 июня сообщалось, что Ефремов, возможно, выплатит семье погибшего до трех миллионов рублей. Адвокат Александр Мельцев рассказал, что судебное решение о взыскании материального и морального ущерба в результате ДТП в России не превышает эту сумму, ее назначают даже при наличии у погибшего иждивенцев.

Ефремов вечером 8 июня устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа. Позднее в организме артиста нашли следы наркотиков.