Трамп отказывался помогать Украине без компромата на своих соперников, − Болтон

Алексей Вольцев

Президент США Дональд Трамп приостанавливал военную помощь Украине ради получения компромата на своих политических соперников.Об этом говорится в публикации The New York Times о книге экс-советника Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома", выход которой запланирован на вторник, 23 июня.Как пишет Болтон, во время встречи в Белом доме 22 мая 2019 года Трамп заявил, что "Украина пыталась меня уничтожить", имея в виду действия украинской стороны во время предвыборной гонки в США в 2016 году.Бывший советник утверждает, что президент США тогда подчеркнул, что "не заинтересован в помощи" Украине. Также он якобы настаивал на том, что президент Украины Владимир Зеленский не должен приезжать в Белый дом, пока не будет проинформирован о том, какого мнения по данному вопросу придерживается Трамп.Автор книги заявил, что Трамп был против отправки Украине чего бы то ни было до тех пор, пока не будут переданы все материалы, связанные с экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон и Джо Байденом."Трамп 20 августа (в 2019 году, – ред.) заявил, что не настроен отправлять им (украинской стороне, – ред.) что-то, пока не будут переданы все материалы "российского" расследования, связанные с Клинтон и Байденом", – цитирует издание материалы из книги.Болтон также отметил, что он лично, госсекретарь США Майкл Помпео и министр обороны Марк Эспер пытались около десяти раз заставить Трампа возобновить поддержку Украины.Экс-помощник Трампа также утверждает, что американский лидер настоял на увольнении посла США в Украине Мари Йованович, которая мешала ему.Напомним, Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Болтона 10 сентября 2019 года из-за нарастающих разногласий по широкому кругу вопросов внешней политики. На следующий же день стало известно, что Болтон заключил договор о написании и издании мемуаров.