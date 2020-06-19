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Трамп отменил комендантский час в городе, где проведет митинг

Трамп отменил комендантский час в городе, где проведет митинг
Власти города Талса, штат Оклахома, где в субботу пройдет митинг с участием президента США Дональда Трампа, не будут вводить комендантский час, объявленный ранее, сообщил в пятницу сам Трамп.

"Я только что говорил с высокоуважаемым мэром Талсы (Джорджем) Бинумом, который сообщил мне, что сегодня вечером или завтра не будет комендантского часа для наших многочисленных сторонников, которые посетят митинг MAGA ("Сделаем Америку снова великой" - ред.)", - написал он в своем Twitter.

# В мире
По материалам: ria.ru

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