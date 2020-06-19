Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Трамп пытался вручить Ким Чен Ыну диск с байопиком об Элтоне Джоне

Трамп пытался вручить Ким Чен Ыну диск с байопиком об Элтоне ДжонеДональд Трамп и Ким Чен ЫнФото: KCNA KCNA / Reuters

Американский президент Дональд Трамп пытался вручить лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну диск с байопиком об артисте Элтоне Джоне. Об этом сообщает Mirror.

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал в своей книге «Комната, где это случилось», что инцидент произошел во время встречи политиков в Сингапуре в 2018 году. По его словам, Трамп лично подписал копию диска с фильмом «Рокетмен» и заявил, что подарок должен попасть в руки политика.

Уточняется, что таким образом американский лидер, который перед саммитом назвал Ким Чен Ын «маленьким ракетчиком», хотел донести до северокорейского лидера, что его слова были комплиментом, а не оскорблением. В ответ на эти высказывания Ким Чен Ын назвал Трампа гангстером и выжившим из ума стариком.

Премьера фильма Декстера Флетчера «Рокетмен» состоялась 16 мая 2019 года на Каннском фестивале. Главную роль в картине сыграл британский актер Тэрон Эджертон.

Из российской версии «Рокетмена» убрали эпизоды, в которых присутствуют поцелуи и постельные сцены с геями, а также фрагменты с наркотиками. В компании «Централ Партнершип», занимающейся прокатом фильма в России, заявили, что кадры были вырезаны для соответствия картины законодательству страны.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Стало известно, чьи звезды появятся на "Аллее славы" в 2021 году
Стало известно, чьи звезды появятся на "Аллее славы" в 2021 году
МИД назвал задачи российских вооруженных сил в космосе оборонительными
МИД назвал задачи российских вооруженных сил в космосе оборонительными
Каминг-аут молдавской оппозиции: Традиционные ценности навязаны Москвой
Каминг-аут молдавской оппозиции: Традиционные ценности навязаны
Без давления. ЦИК выделил главную цель при подготовке к голосованию
Без давления. ЦИК выделил главную цель при подготовке к голосованию
Модный дайджест: от назначения Эммы Уотсон в Kering до лукбука с той самой медсестрой в купальнике из Тулы
Модный дайджест: от назначения Эммы Уотсон в Kering до лукбука с той
Председатель Духовного собрания мусульман: поправки закрепляют в Конституции исторически сложившееся единство
Председатель Духовного собрания мусульман: поправки закрепляют в
Россия и Белоруссия подписали соглашение о взаимном признании виз
Россия и Белоруссия подписали соглашение о взаимном признании виз
Трамп пытался вручить Ким Чен Ыну диск с байопиком об Элтоне Джоне
Трамп пытался вручить Ким Чен Ыну диск с байопиком об Элтоне Джоне
Пентагон заявил, что контингент в Афганистане сокращен до 8600 человек
Пентагон заявил, что контингент в Афганистане сокращен до 8600 человек
США продадут Украине патрульные катера и оружие на 600 миллионов
США продадут Украине патрульные катера и оружие на 600 миллионов
В США назвали способ избежать второй волны коронавируса
В США назвали способ избежать второй волны коронавируса
Посольство Германии в Москве ограничило выдачу виз из-за коронавируса
Посольство Германии в Москве ограничило выдачу виз из-за коронавируса

Топ на сегодня

The National Interest опубликовало статью Путина о Второй мировой войне
The National Interest опубликовало статью Путина о Второй мировой
"Удобная тема". Эксперт о продлении ЕС "крымских" санкций
"Удобная тема". Эксперт о продлении ЕС "крымских" санкций
Пашиняна привели к власти в Армении «протестантские секты» — мнение
Пашиняна привели к власти в Армении «протестантские секты» — мнение
Музыкальный магазин, в который ходили Малер и Штраус, не пережил пандемию
Музыкальный магазин, в который ходили Малер и Штраус, не пережил
Сербия готова пожертвовать членством в ЕС из-за косовского вопроса
Сербия готова пожертвовать членством в ЕС из-за косовского вопроса

Еще по теме

В Белом доме прокомментировали высказывания Трампа в отношении Ким Чен Ына
Минкульт отверг обвинения в цензуре фильма об Элтоне Джоне
Трамп не исключил возможности установления дружеских отношений с КНДР
Трамп рассказал о «хорошем письме» от Ким Чен Ына