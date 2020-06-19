Трамп пытался вручить Ким Чен Ыну диск с байопиком об Элтоне Джоне

Вадим Карасев

Дональд Трамп и Ким Чен ЫнФото: KCNA KCNA / Reuters

Американский президент Дональд Трамп пытался вручить лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну диск с байопиком об артисте Элтоне Джоне. Об этом сообщает Mirror.

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал в своей книге «Комната, где это случилось», что инцидент произошел во время встречи политиков в Сингапуре в 2018 году. По его словам, Трамп лично подписал копию диска с фильмом «Рокетмен» и заявил, что подарок должен попасть в руки политика.

Уточняется, что таким образом американский лидер, который перед саммитом назвал Ким Чен Ын «маленьким ракетчиком», хотел донести до северокорейского лидера, что его слова были комплиментом, а не оскорблением. В ответ на эти высказывания Ким Чен Ын назвал Трампа гангстером и выжившим из ума стариком.

Премьера фильма Декстера Флетчера «Рокетмен» состоялась 16 мая 2019 года на Каннском фестивале. Главную роль в картине сыграл британский актер Тэрон Эджертон.

Из российской версии «Рокетмена» убрали эпизоды, в которых присутствуют поцелуи и постельные сцены с геями, а также фрагменты с наркотиками. В компании «Централ Партнершип», занимающейся прокатом фильма в России, заявили, что кадры были вырезаны для соответствия картины законодательству страны.