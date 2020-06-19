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Трамп считает, что голосование по почте может стоить ему победы на выборах

Трамп считает, что голосование по почте может стоить ему победы на выборах

Внедряемая демократами в США практика голосования на выборах с использованием почты может повлиять на результаты, уверен действующий глава Белого дома Дональд Трамп.

Как передает РИА «Новости, он считает, что может из-за этого проиграть.

«Голосование по почте — это единственное из-за чего я могу проиграть. Потому что демократы жульничают и крадут. Они не посылают бюллетени в некоторые районы, в основном, республиканские», — сказал Трамп.

Он также уверен, что наиболее вероятный его соперник от демократов, бывший вице-президент Джо Байден, слабее, чем Хиллари Клинтон, с которой действующий президент состязался в 2016 году.

По мнению Трампа, голосование по почте непрозрачно, бюллетени подделывают и подписывают за других.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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