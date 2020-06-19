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Туроператор PAC Group продлил действующие фингарантии еще на 2 года

Туроператор PAC Group продлил действующие фингарантии еще на 2 года

Как сообщили в PAC GROUP, туроператор подписал со страховой компанией «Согласие» договор о расширении срока финансового обеспечения. Теперь фингарантии PAC Group будут действовать до 30 июня 2022 г.

Как следует из данных сайта pac.ru, финансовое обеспечении АО Агентство «ПАК-ТРЭВЕЛ» продлены до 30 июня 2022 г. Фингарантии другого юрлица PAC Group – АО Агентство «ПАКТУР» - также продлены на два года (до 31 мая 2022 г.).

В самой компании PAC GROUP отмечают, что туроператор стал «одним из первых туроператоров, который получил двухлетнюю финансовую гарантию». По данным «Вестника АТОР», пока он единственный из крупных игроков на туроператорском рынке с финобеспечением такой длительности, однако над похожей сделкой со страховщиками, согласно источникам редакции, работают сейчас и в TUI Россия.

Как подчеркивают эксперты, к продлению своих фингарантий до как минимум января 2022 г. будут стремиться сейчас все крупные туроператоры. Рынок ожидает принятия постановления правительства, которое регламентировало бы схему переноса несостоявшихся из-за коронавируса туров, для чего туроператору потребуется действующая фингарантия.

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По материалам: atorus.ru

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