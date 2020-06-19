У проекта "Северный поток — 2" сменили директора

Лидия Мартынова

Хенниг Коте, занимавший должность директора проекта "Северный поток — 2", покинул компанию Nord Stream 2 AG, его место занял Марко Казирати, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Хенниг Коте принял решение покинуть компанию Nord Stream 2 AG по личным обстоятельствам в начале июня 2020 года. На должности директора проекта его сменил Марко Казирати, работавший как над "Северным потоком — 2", так и над "Северным потоком", - сообщили в компании.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств - 4,75 миллиарда евро - приходится на "Газпром".

США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку трубопровода, немедленно ее прекратить. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.