Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Сегодня, 04:42 Алексей Вольцев
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев. Об этом сообщил РИА Новости врио руководителя региона Олег Николаев.
"У меня есть подтверждение по официальным каналам", — сказал собеседник агентства.
В конце мая стало известно, что бывшего главу республики госпитализировали в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией и высоким процентом поражения легких. По данным РИА Новости, его подключили к аппарату ИВЛ.
По материалам: ria.ru