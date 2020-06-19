Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

Алексей Вольцев

Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев. Об этом сообщил РИА Новости врио руководителя региона Олег Николаев.

"У меня есть подтверждение по официальным каналам", — сказал собеседник агентства.

В конце мая стало известно, что бывшего главу республики госпитализировали в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией и высоким процентом поражения легких. По данным РИА Новости, его подключили к аппарату ИВЛ.