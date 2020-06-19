В Адыгее град размером с абрикос сильно повредил крыши домов и сельхоз посевы

Вадим Карасев

Заместитель руководителя республиканского комитета по ГО и ЧС Республики Адыгея Рашид Манапов сообщил, что град и ливневый дождь повредили 186 гектар сельскохозяйственных культур на полях аула Хатукай. Особенно сильно пострадали пшеница, ячмень и подсолнечник, сообщает ТАСС.

Днем в республике прошел ливневый дождь и град – размер отдельных частиц льда достигал 2,5 см в диаметре, что по размерам сравнимо с абрикосом. Почти в 900 жилых домах, квартирах, в 2 детских садах, здании администрации аула, осадки повредили крыши.

В связи с погодными условиями на территории аула Хатукай власти ввели режим чрезвычайной ситуации. На место происшествия выехал Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов. Он поручил властям предпринять все меры для поддержки и помощи гражданам, чье жилье пострадало от стихии. Что касается сельскохозяйственный угодий, здесь важно работать по части их страхования – отметил Кумпилов.

В экстренном сообщении МЧС по Адыгеи предупредило население о том, что ливни, град, шквалистый ветер и грозы продлятся в отдельных районах республики ближайшие три дня: 19, 20 и 21 июня.