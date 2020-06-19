В ФАС рассказали, когда подешевеют медицинские маски

Анастасия Иванова

Цены на маски в России упадут до допандемических уровней либо с ростом объема производства, либо с падением спроса, поделился мнением в интервью РИА Новости начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Андрей Тенишев.

"Цены могут снизиться в двух случаях: либо когда спрос на маски упадет и совпадет с тем объемом, который выпускает отечественная промышленность, либо промышленность нарастит производство до объемов, который удовлетворит спрос населения. Тогда мы можем вернуться к докоронавирусному уровню цен", - сказал он.

"Надеюсь, как только будут отменены предписания санитарных врачей, и маски вновь будут носить только косметологи и медперсонал, тогда всё вернется на свои места", - добавил он.

Андрей Цариковский заявил, что ведомство не наблюдает запредельных цен на маски.

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