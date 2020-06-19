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В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма

В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по энергетики Михаил Шеремет заявил, что любые попытки добычи углеродов украинской стороной на шельфе Черного моря у берегов Крыма будут пресечены.

"Для решения таких вопросов Украине нужно, прежде всего, осуществить демаркацию границ в Черноморском бассейне, согласовав их с Российской Федерацией. Любая попытка вмешательства будем рассматриваться нашей стороной как акт агрессии против России", - сказал Шеремет РИА Новости.

О планах "Нафтогаза Украины" возобновить добычу на шельфе Черного моря ранее сообщили украинские СМИ со ссылкой на главного исполнительного директора компании Отто Ватерландера.


Украиной."Все должно происходить цивилизованно, согласно международным нормам, правилам и требованиям", - подчеркнул Шеремет.

Ранее в эфире радио Sputnik эксперт прокомментировал продление ЕС "крымских" санкций.

# В мире
По материалам: ria.ru

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