В Кремле отреагировали на выпады Белоруссии в адрес руководства "Газпрома"

Вадим Карасев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал обвинения со стороны официального Минска в адрес "Газпрома" и неких российских "высоких начальников". Он напомнил, что экономические гиганты находятся под защитой государства.

По словам Пескова, которые приводит РИА Новости, Москва ожидает реальных аргументов вместо голословных обвинений.

"Здесь, безусловно, должна какая-то аргументация последовать, подобные обвинения в адрес таких уважаемых международных кампаний, безусловно, они не могут быть голословными, они должны подкрепляться какими-то аргументами".

Один из приоритетов российского государства, подчеркнул он, – защита отечественных компаний за рубежом, в том числе тех, которые работают в Белоруссии.

Как сообщал Ruposters, ранее белорусские чиновники говорили о неких "большим начальникам из России, стоящим даже выше Газпрома", обвиняя их в финансовых махинациях. Вскоре глава государства Александр Лукашенко заявил, что в стране удалось сорвать госпереворот, инспирированный некими "зарубежными кукловодами".