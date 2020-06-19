В Крыму нашли огромные запасы подземных пресных вод

Вадим Карасев

Севастопольский госуниверситет (СевГУ) объявил о больших запасах пресной воды, обнаруженных учеными в крымских горах. На протяжении двух лет группа исследователей СевГУ и Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма изучала два подземных высокотемпературных разлома, в которых происходит формирование напорных вод.

Они выяснили, что по сети тектонических изломов происходит миграция больших объемов опресненных высоконапорных потоков с температурой 80-85 градусов. Аналогичные потоки мигрирующие через всю территории Крыма были обнаружены на глубине 350-500 метров. В задачу ученых входило детальное исследование двух тектонических разломов.

Основной проблемой при добыче этой воды является дороговизна бурения скважины. Однако на полуострове есть участки, где такие потоки смещены на глубины до 300 метров и менее – из нижних водоносных горизонтов в верхние. Выявление этих участков значительно сократит расходы на добычу воды.

Ранее Крым обеспечивался водой с материковой части от Украины. Но после вхождения полуострова в состав РФ украинская сторона перекрыла этот источник. В данный момент вопрос решается за счет накопительных резервуаров и бурения скважин. Однако проблема с обеспечением пресной водой в республике стоит остро, передает РИА Новости.