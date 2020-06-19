В Мексике за сутки выявили 5662 случая COVID-19

Анастасия Иванова

Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в Мексике превысило 165 тысяч, среди них почти 20 тысяч с летальным исходом, сообщил глава эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа.

"Прирост случаев COVID-19 составил сегодня 3,5%, это 5662 человека, зарегистрированных за день на платформе (минздрава - ред.)", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.

Дневной прирост подтвержденных заражений вновь обновил максимальное значение, однако это случаи, зарегистрированные в течение последних 10 дней. Общее число заболеваний COVID-19 с начала эпидемии в Мексике достигло 165 455, оно включает 19 747 летальных случаев (+667 за сутки). Болеют в настоящий момент 23 528 человек, наибольшее число - 4141 - в городе Мехико и штате Мехико - 2655. Власти изучают 59 778 подозрительных случаев заболеваний и 1868 летальных.