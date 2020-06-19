В Минске уверены в решении всех проблем во взаимоотношениях с Москвой
В отношениях между Белоруссией и Россией удастся решить имеющиеся проблемы. Об этом сегодня, 19 июня, на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил Александр Лукашенко.
По его словам, перед встречей с Лавровым у него состоялся телефонный разговор с Владимиром Путиным.
В ответ на это глава МИД России заметил, что «искра нужна для зажигания».
В то же время, президент Белоруссии заметил, что «хватает проблем и у вас и у нас, этой пандемии», которая «обострила многие проблемы и на международном уровне». По его мнению, сейчас в России своих политических проблем «хватает выше крыши в связи с принятием новых поправок в Конституции.
В свою очередь Лавров поддержал своего собеседника и сказал, что не сомневается в этом.
По словам белорусского лидера, Белоруссия и Россия преодолеют пандемию, инфопандемию, политическую пандемию, нефтяную и газовую пандемию.
Напомним, глава внешнеполитического ведомства РФ прибыл в Минск с однодневным визитом. Предполагается, что кроме разговора с Александром Лукашенко он проведет встречу со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем. В ходе переговоров запланировано подписание соглашения о взаимном признании виз Белоруссией и Россией. Это позволит сформировать единое миграционное пространство в рамках Союзного государства.