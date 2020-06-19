В Минске уверены в решении всех проблем во взаимоотношениях с Москвой

Анастасия Иванова

В отношениях между Белоруссией и Россией удастся решить имеющиеся проблемы. Об этом сегодня, 19 июня, на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил Александр Лукашенко.

По его словам, перед встречей с Лавровым у него состоялся телефонный разговор с Владимиром Путиным.

«Так что я вам передаю привет от начальника. У нас действительно состоялся открытый, добрый разговор, хотя многие тут думают, что у нас что-то искрит — ничего у нас не искрит, есть проблемы всегда», — отметил белорусский лидер.

В ответ на это глава МИД России заметил, что «искра нужна для зажигания».

В то же время, президент Белоруссии заметил, что «хватает проблем и у вас и у нас, этой пандемии», которая «обострила многие проблемы и на международном уровне». По его мнению, сейчас в России своих политических проблем «хватает выше крыши в связи с принятием новых поправок в Конституции.

«У нас президентские выборы. Поэтому, действительно, как у братьев все идет параллельно, и зеркально отражаются эти проблемы, что у вас, что у нас», — заметил белорусский лидер и добавил, что все проблемы можно решить, так как они не катастрофические.

В свою очередь Лавров поддержал своего собеседника и сказал, что не сомневается в этом.

«Поэтому если кто-то это на злобу разговора с моим другом Владимиром Владимировичем (Владимиром Путиным. — ИА Newstes), если кто-то рассчитывает столкнуть нас лбами, и ухудшить наши отношения, это не получится. И я с ним (президентом России. — ИА Newstes) абсолютно согласен», — заверил Лукашенко, подчеркнув, что если на это кто-то и рассчитывает, то этого точно не будет.

По словам белорусского лидера, Белоруссия и Россия преодолеют пандемию, инфопандемию, политическую пандемию, нефтяную и газовую пандемию.

Напомним, глава внешнеполитического ведомства РФ прибыл в Минск с однодневным визитом. Предполагается, что кроме разговора с Александром Лукашенко он проведет встречу со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем. В ходе переговоров запланировано подписание соглашения о взаимном признании виз Белоруссией и Россией. Это позволит сформировать единое миграционное пространство в рамках Союзного государства.