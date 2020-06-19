В Москве более 50 тысяч школьников занимаются в футбольных секциях допобразования

Анастасия Иванова

В Москве более 50 тысяч школьников занимаются в футбольных секциях дополнительного образования, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города.

В школах и дворцах творчества сегодня открыто более 3 тысяч секций по футболу и мини-футболу.

Для столичных школьников соревнования по футболу проводит Московский центр «Патриот. Спорт». В минувшем учебном году их участниками стали почти 15 тысяч юных спортсменов. С сентября 2019 года прошли 14 турниров в сотрудничестве со спортивными клубами и федерациями, а также в рамках Школьной спортивной лиги и Первого кубка по пляжному футболу в закрытых помещениях.

«Ребятам очень нравятся занятия по игровым видам спорта, и в частности по футболу. Это не только увлекательный досуг, но и прекрасная физическая подготовка. Дети становятся выносливее, быстрее, учатся работать в команде и становятся целеустремленными. Специально для школьников, которые увлечены спортом, мы разработали проект «Урок-секция». Новый формат проведения уроков физкультуры позволяет ребятам самим решать, какую именно двигательную активность выбрать: заниматься в любой спортивной секции, школьном спортивном клубе или предпочесть традиционный урок физической культуры. Сегодня в рамках проекта для развития старшеклассников открыты 112 секций по футболу в 39 московских школах», – сообщил директор центра Матвей Говорущенко.