В Москве проходит дистанционная олимпиада по генетике для школьников 8–10-х классов

Алексей Вольцев

В Москве проходит дистанционная олимпиада по генетике для школьников 8–10-х классов, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города.

На решение задач отводится 4 часа. Отсчет времени начнется, как только участник приступит к выполнению заданий. Их сложность будет зависеть от класса участника.

«Генетика – один из ключевых, быстро развивающихся, разделов современной биологии. Поэтому так важно заинтересовать школьников, показать, что в современной биологии важны и фундаментальные знания, и смежные естественные науки. Мы уверены, что участие в олимпиаде по генетике поможет ребятам узнать об этой науке чуть больше и, возможно, в будущем связать с ней свою жизнь», – сообщил научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Итоги олимпиады подведут 26 июня. Победители и призеры получат электронные дипломы.

Организаторами Московской олимпиады школьников по генетике являются Департамент образования и науки города Москвы, Центр педагогического мастерства и биологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова.