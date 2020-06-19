Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Москве проходит дистанционная олимпиада по генетике для школьников 8–10-х классов

В Москве проходит дистанционная олимпиада по генетике для школьников 8–10-х классов

В Москве проходит дистанционная олимпиада по генетике для школьников 8–10-х классов

В Москве проходит дистанционная олимпиада по генетике для школьников 8–10-х классов, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города.

На решение задач отводится 4 часа. Отсчет времени начнется, как только участник приступит к выполнению заданий. Их сложность будет зависеть от класса участника.

«Генетика – один из ключевых, быстро развивающихся, разделов современной биологии. Поэтому так важно заинтересовать школьников, показать, что в современной биологии важны и фундаментальные знания, и смежные естественные науки. Мы уверены, что участие в олимпиаде по генетике поможет ребятам узнать об этой науке чуть больше и, возможно, в будущем связать с ней свою жизнь», – сообщил научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Итоги олимпиады подведут 26 июня. Победители и призеры получат электронные дипломы.

Организаторами Московской олимпиады школьников по генетике являются Департамент образования и науки города Москвы, Центр педагогического мастерства и биологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Путин поручил ускорить работу по предотвращению разлива нефтепродуктов
Путин поручил ускорить работу по предотвращению разлива нефтепродуктов
Путин рассказал о восстановлении экономики России после коронавируса
Путин рассказал о восстановлении экономики России после коронавируса
Бьюти-дайджест: от макияжа для персонажей игры The Sims до косметики от Канье Уэста
Бьюти-дайджест: от макияжа для персонажей игры The Sims до косметики
Адвокат заявил о попытке «всучить» деньги жене погибшего в ДТП с Ефремовым
Адвокат заявил о попытке «всучить» деньги жене погибшего в ДТП с
Власти Подмосковья оценили соблюдение санитарных норм на сельхозрынках
Власти Подмосковья оценили соблюдение санитарных норм на сельхозрынках
Регионы определят школы, где студенты пройдут педпрактику – Кравцов
Регионы определят школы, где студенты пройдут педпрактику – Кравцов
Информационные технологии должны помогать системе традиционного обучения – Кравцов
Информационные технологии должны помогать системе традиционного
В рамках нового проекта конкурса «Большая перемена» пройдут образовательные марафоны и проектные школы
В рамках нового проекта конкурса «Большая перемена» пройдут
Вступил в силу приказ Минпросвещения России, подтверждающий действие всех выданных в этом году аттестатов
Вступил в силу приказ Минпросвещения России, подтверждающий действие
В Москве проходит дистанционная олимпиада по генетике для школьников 8–10-х классов
В Москве проходит дистанционная олимпиада по генетике для школьников
В школах Ленинградской области к 2023 году создадут 63 центра цифрового образования
В школах Ленинградской области к 2023 году создадут 63 центра
Акция «Свеча Памяти» проходит в онлайн-формате
Акция «Свеча Памяти» проходит в онлайн-формате

Топ на сегодня

На Кубани определили победителей программы «Земский учитель»
На Кубани определили победителей программы «Земский учитель»
Российские власти отреагировали на рекордный рост цен на бензин
Российские власти отреагировали на рекордный рост цен на бензин
Россия прокомментировала обвинения в убийстве соратника Басаева
Россия прокомментировала обвинения в убийстве соратника Басаева
6 популярных вопросов о миндальной кислоте: как избавиться от прыщей, морщин и пигментации
6 популярных вопросов о миндальной кислоте: как избавиться от прыщей,
В Белоруссии выдвинули обвинения руководству «Газпрома»
В Белоруссии выдвинули обвинения руководству «Газпрома»

Еще по теме

В Москве подвели итоги онлайн-олимпиады «Готов к жизни в умном городе!»
В Поморье стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников
В Москве впервые пройдет олимпиада мегаполисов для школьников всего мира
Региональный этап школьной олимпиады по литературе стартовал в Калуге