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В Нижегородской области открываются летние веранды кафе и ресторанов

В Нижегородской области открываются летние веранды кафе и ресторанов

С 19 июня в Нижегородской области смогут открыться летние веранды стационарных кафе и ресторанов. Об этом говорится в указе главы региона.

Кроме того, рестораны и кафе могут возобновить деятельность при заполнении не более 30% посадочных мест в случае, если заведения подключатся к системе видеоаналитики, которая автоматически фиксирует нарушения санитарно-эпидемического режима во время пандемии коронавируса.

Ранее в регионе разрешили открыться парикмахерским и салонам красоты, не имеющим лицензии на медицинскую деятельность.

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По материалам: pnp.ru

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