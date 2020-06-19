В Нижегородской области открываются летние веранды кафе и ресторанов
Сегодня, 00:42 Влада Некрасова
С 19 июня в Нижегородской области смогут открыться летние веранды стационарных кафе и ресторанов. Об этом говорится в указе главы региона.
Кроме того, рестораны и кафе могут возобновить деятельность при заполнении не более 30% посадочных мест в случае, если заведения подключатся к системе видеоаналитики, которая автоматически фиксирует нарушения санитарно-эпидемического режима во время пандемии коронавируса.
Ранее в регионе разрешили открыться парикмахерским и салонам красоты, не имеющим лицензии на медицинскую деятельность.
По материалам: pnp.ru