В ООН признали собственную неэффективность после слов Путина
Руководство ООН признает, что организация работает не так эффективно, как могла бы. Об этом РИА Новости рассказал заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
В ответ на публикацию статьи президента России Владимира Путина он заявил, что недавно генеральный секретарь Антониу Гутерреш признал, что система сталкивается с определенными трудностями. Причиной этого является отсутствие единства между ключевыми странами, в том числе членами Совета Безопасности. Генсек в связи с этим призывает прикладывать больше усилий для предотвращения конфликтов и обеспечения единства в деле борьбы с такими угрозами, как коронавирус.
Владимир Путин опубликовал в американском журнале National Interest статью о Второй мировой войне. В ней он написал, что ООН сталкивается с определенным сложностями в работе и не так эффективна, однако справляется со своими основными задачами: недопущением войн и глобальных конфликтов.
В своей статье глава государства также обратился к мировым державам, постоянным членам Совета Безопасности ООН — США, Великобритании, Китаю и Франции. Он отметил, что надеется на скорый саммит лидеров «пятерки» и подчеркнул важную роль этих государств в борьбе с такими вызовами, как ситуация в мировой экономике, пандемия коронавируса и защита окружающей среды.