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В ООН признали собственную неэффективность после слов Путина

В ООН признали собственную неэффективность после слов ПутинаФото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Руководство ООН признает, что организация работает не так эффективно, как могла бы. Об этом РИА Новости рассказал заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

В ответ на публикацию статьи президента России Владимира Путина он заявил, что недавно генеральный секретарь Антониу Гутерреш признал, что система сталкивается с определенными трудностями. Причиной этого является отсутствие единства между ключевыми странами, в том числе членами Совета Безопасности. Генсек в связи с этим призывает прикладывать больше усилий для предотвращения конфликтов и обеспечения единства в деле борьбы с такими угрозами, как коронавирус.

Владимир Путин опубликовал в американском журнале National Interest статью о Второй мировой войне. В ней он написал, что ООН сталкивается с определенным сложностями в работе и не так эффективна, однако справляется со своими основными задачами: недопущением войн и глобальных конфликтов.

В своей статье глава государства также обратился к мировым державам, постоянным членам Совета Безопасности ООН — США, Великобритании, Китаю и Франции. Он отметил, что надеется на скорый саммит лидеров «пятерки» и подчеркнул важную роль этих государств в борьбе с такими вызовами, как ситуация в мировой экономике, пандемия коронавируса и защита окружающей среды.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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