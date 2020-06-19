В ООН признали собственную неэффективность после слов Путина

Вадим Карасев

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Руководство ООН признает, что организация работает не так эффективно, как могла бы. Об этом РИА Новости рассказал заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

В ответ на публикацию статьи президента России Владимира Путина он заявил, что недавно генеральный секретарь Антониу Гутерреш признал, что система сталкивается с определенными трудностями. Причиной этого является отсутствие единства между ключевыми странами, в том числе членами Совета Безопасности. Генсек в связи с этим призывает прикладывать больше усилий для предотвращения конфликтов и обеспечения единства в деле борьбы с такими угрозами, как коронавирус.

Владимир Путин опубликовал в американском журнале National Interest статью о Второй мировой войне. В ней он написал, что ООН сталкивается с определенным сложностями в работе и не так эффективна, однако справляется со своими основными задачами: недопущением войн и глобальных конфликтов.

В своей статье глава государства также обратился к мировым державам, постоянным членам Совета Безопасности ООН — США, Великобритании, Китаю и Франции. Он отметил, что надеется на скорый саммит лидеров «пятерки» и подчеркнул важную роль этих государств в борьбе с такими вызовами, как ситуация в мировой экономике, пандемия коронавируса и защита окружающей среды.