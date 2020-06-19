В Подмосковье музеи, МФЦ и зоопарки откроются для посетителей

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, разрешающее с 25 июня возобновить деятельность музеев, выставочных залов, зоопарков и этнопарков. Об этом сообщается в пятницу в Telegram-канале главы региона.

Допуск посетителей будет осуществляться преимущественно по электронным билетам и с ограничением по максимальному количеству.

Кроме того, в области с 25 июня в полном объёме заработают МФЦ, но по предварительной записи.

Ранее также сообщалось, что с 1 июля в Московской области возобновят работу спортивные организации, в том числе фитнес-центры.

По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Подмосковье зарегистрировано 52 729 случаев заражения, умерли 755 пациентов.