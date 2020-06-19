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В Подмосковье откроют все магазины

В Подмосковье откроют все магазиныФото: Владимир Песня / РИА Новости

В Московской области с 25 июня откроют все магазины, деятельность которых была приостановлена в связи с распростраеннием коронавируса. Об этом говорится в постановлении губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, опубликованном на сайте региональной администрации.

«Возобновление деятельности иных [всех] объектов розничной торговли (...) допускается с даты направления уведомления о готовности иного объекта розничной торговли (...), но не ранее 25 июня 2020 года», — говорится в тексте документа. Открытие магазинов допускается вне зависимости от их площади и наличия отдельного входа.

Кроме того, с того же дня снова разрешается деятельность музеев и зоопарков, но с ограничением по максимальному количеству посетителей. Также возобновляется очный прием местных жителей в многофункциональных центрах (МФЦ) и посещение спортивных мероприятий с соблюдением единовременной пропускной нагрузки.

Ранее Воробьев сообщил, что с 12 июня в Московской области откроются летние веранды кафе и ресторанов. «Уже можно отдыхать на улице, и, соответственно, этот сервис будет открыт», — сказал он, отметив, что торговые центры пока останутся закрытыми.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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