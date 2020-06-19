В польском замке нашли клад времен Второй мировой войны

Вадим Карасев

В средневековом замке в городе Новы-Сонч на юге Польши был обнаружен клад из серебряных изделий. Предполагается, что он был спрятан во время Второй мировой войны. Серебряные изделия принадлежали евреям, и пока остается неизвестным, были ли они укрыты во время немецкой оккупации города или же конфискованы и спрятаны немцами.

Археологи осматривали участок возле башни и при помощи металлоискателя обнаружили ржавый сундук. Сундук оказался почти разрушен, в плохом состоянии были и документы, лежавшие сверху, зато остальное содержимое сундука сохранилось почти идеально. Этим содержимым были серебряные изделия: посуда, столовые приборы, канделябры — всего 103 предмета. Изготовлены они были на рубеже XIX–XX веков, а стиль указывает на еврейское церемониальное искусство. Археолог Бартломей Урбанский (Bartłomiej Urbański) рассказывает: «Это иудаика, вероятно, XIX–XX века, связанная с иудейским ритуалом. Вероятно, предметы были закопаны во время Второй мировой войны. Возможно, они связаны со зданиями, которые раньше были в этой части города. Или были украдены немцами, которые не смогли их забрать».

Замок Новы-Сонч был основан Венцеславом II Богемским в 1292 году, за восемь лет до того, как он стал королем Польши. В середине XIV века король Казимир III Великий значительно расширил замок, включив его в новую оборонительную стену, которую он построил вокруг города. Замок Новы-Сонч имел две угловые башни, по крайней мере, еще одну башню, многоэтажное жилое здание и, вероятно, ров, отделяющий его от города. В течение следующих трех веков замок служил одной из королевских резиденций. Дважды, в 1522 и 1611 году, замок разрушался пожарами. После второго пожара он был перестроен и снова расширен в ренессансном стиле графом Себастьяном Любомирским, а после его смерти — его сыном Станиславом. В 1655 году замок сильно пострадал во время Потопа — вторжения Швеции в Речь Посполитую. После раздела Польши он дважды ремонтировался австрийскими властями, но полностью восстановлен не был.

Часть замка восстановили в 1938 году, незадолго до вторжения Германии в Польшу. Немецкие солдаты использовали замок как казарму и склад боеприпасов. В 1940 году возле замка проводились массовые расстрелы евреев и поляков. В городе было устроено еврейское гетто, располагавшееся рядом с замком. Туда доставляли также евреев из других городов, включая Львов, Краков и Лодзь. В 1942 году двадцать тысяч евреев из гетто были отправлены в лагерь смерти Белжец.

В 1945 году бойцы польского сопротивления взорвали немецкий военный склад, при этом была разрушена значительная часть замка. В 1959 году была воссоздана одна башня, а от постройки XIV века сохранилась до наших дней лишь небольшая часть стены. Теперь городские власти хотят восстановить замок и открыть в нем музей. Они заключили контракт с археологами на обследование территории, но до сих пор основной добычей ученых становились металлические осколки от взрыва 1945 года.

Найденные серебряные предметы после изучения и реставрации будут переданы в городской музей.