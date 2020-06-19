В рамках нового проекта конкурса «Большая перемена» пройдут образовательные марафоны и проектные школы

Анастасия Иванова

Стартовал новый образовательный проект Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена». Конкурс проводится при поддержке Минпросвещения России, сообщает пресс-служба ведомства.

Проект направлен на проведение обучающих занятий для участников конкурса в доступной и интересной форме. Его программы дадут школьникам возможность сформировать полезные навыки для успешной учебы и лучше подготовиться к основным этапам конкурса. Основные форматы программ - это образовательные марафоны, проектные школы по направлениям конкурса, а также мотивационные курсы, которые формируют у подростка интерес к знаниям и саморазвитию.

Экспертами проекта стали признанные профессионалы в различных сферах – науке и технологиях, образовании, искусстве и психологии.

Девиз проекта – «Следуй за белым кроликом». Игровой персонаж введен в курс как символ любознательности и готовности к встрече с новым и неизвестным, стремительного движения вперед.

Первый курс проекта носит название «Бери максимум!» и пройдет в формате образовательного марафона, включающего в себя набор коротких обучающих видео, лонгридов и ежедневных заданий-челленджей. Курс-марафон поддерживается чат-ботом в группе «Большая перемена» социальной сети «ВКонтакте», который будет информировать участников о новых заданиях и сопровождать их в течение курса. Благодаря марафону старшеклассники смогут освоить навыки самоорганизации и самоконтроля, систематизации и запоминания большого объема информации. Также курс поможет развить внимательность к деталям, освоить навыки рационального чтения и ведения конспектов.

Хедлайнерами курса выступят Народный артист России, актер и режиссер, художественный руководители театра Олега Табакова Владимир Машков, писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, а также хирург-онколог, доктор медицинских наук, профессор Алла Карташева.

Конкурс «Большая перемена» проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодежи. В нем могут принять участие ученики 8–10-х классов. Регистрация участников открыта по адресу БольшаяПеремена.онлайн до 23 июня.

Цель конкурса «Большая перемена» – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны. Главным критерием конкурсного отбора будет не оценка успеваемости, а наличие навыков, которые пригодятся школьнику в современном мире.

Конкурс проходит по девяти тематическим направлениям: новые медиа («Расскажи о главном!»), искусство и творчество («Я творю!»), экология («Сохраняй природу!»), среда обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), наука и технологии («Создавай будущее!»), добро («Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), историческая память («Помни!»).

Дистанционный этап конкурса «Большая перемена» проходит по адресу БольшаяПеремена.онлайн. 31 марта стартовал первый этап конкурса – тестирование. При этом присоединиться к конкурсу школьники могут до 23 июня, все задания будут доступны. После конкурсантов ждет мотивационное задание и работа с кейсами, где вместе со школьниками участие смогут принять их любимые педагоги, а затем – очные соревнования и финал. В полуфиналы конкурса выйдут 6000 школьников, финалистами станут 1200 человек, а победителями – 300 учащихся 8–9-х классов и 300 десятиклассников. Всего с 20 июля по 14 сентября пройдет 18 очных испытаний, а финал состоится в октябре текущего года.

Учащиеся 10-х классов получат приз в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а в случае поступления на бюджетное отделение на ипотеку или бизнес-стартап, до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

Учащиеся 8–9-х классов премируются суммой в размере 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.

Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путевки в «Артек», один из передовых образовательных центров страны. 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».

Партнеры «Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru Group, Кружковое движение НТИ.