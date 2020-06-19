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В России бабушка истязала внука и держала его связанным в погребе дома

В России бабушка истязала внука и держала его связанным в погребе домаФото: Максим Блинов / РИА Новости

В Горняке Алтайского края 61-летняя местная жительница около месяца истязала своего 7-летнего внука, связывала его по рукам и ногам и запирала в погребе дома. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По версии следствия, истязания продолжались с мая по июнь. Мальчик находился под опекой бабушки, которая неоднократно применяла к нему физическое и психическое насилие. Решается вопрос об изъятии ребенка из семьи, отметили в СК.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 («Истязание») и части 2 статьи 127 УК («Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего»). Расследование продолжается.

Ранее сообщалось о жителе Санкт-Петербурга, который таскал 6-летнюю дочь за волосы, обрил ей голову и попытался вырвать зубы. Девочка поступила в больницу с многочисленными травмами и ушибами. Находившиеся в больнице взрослые попытались помочь девочке, купили ей одежду и зубную щетку. По их словам, до этого у ребенка было только платье, которое принесла медсестра, и обувь не по размеру.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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