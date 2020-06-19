Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В России заработал сервис для поступления в вуз онлайн

В России заработал сервис для поступления в вуз онлайн

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Министерство науки и высшего образования запустило сервис «Поступление в вуз онлайн». Об этом в пятницу сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Абитуриенты смогут использовать сервис для подачи документов в 54 российских университета через портал госуслуг.

Первыми подать документы в вуз в дистанционном формате смогут жители Дальневосточного федерального округа в 09:00 по местному времени (02:00 по Москве). Затем для остальных регионов страны услуга онлайн-поступления в вузы станет доступна в соответствии с часовыми поясами. При этом для подачи документов не надо дожидаться результатов единого государственного экзамена. После обнародования результатов ЕГЭ баллы автоматически будут переданы в вузы, приемная комиссия распределит студентов в конкурсных списках.

В ведомстве уточнили, что для поступления на контрактной основе необходимо обращаться непосредственно в вуз через сервис на официальном сайте университета.

Накануне сообщалось, что российским абитуриентам разрешили подать документы в высшие учебные заведения через интернет в 2020 году.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что абитуриенты смогут подать документы на поступление в вуз с 20 июня до 17 августа. 

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Один погибший, трое раненых — военная ситуация в ЛНР
Один погибший, трое раненых — военная ситуация в ЛНР
Большинство жителей США выступили против выплат темнокожим за рабство
Большинство жителей США выступили против выплат темнокожим за рабство
Судимый актер Долинский предрек смерть Ефремова в тюрьме
Судимый актер Долинский предрек смерть Ефремова в тюрьме
Европа провалила переговоры по спасению экономики от коронавируса
Европа провалила переговоры по спасению экономики от коронавируса
Трамп отменил комендантский час в городе, где проведет митинг
Трамп отменил комендантский час в городе, где проведет митинг
Минэкономразвития: Падение ВВП России в мае сократилось до 10,9%
Минэкономразвития: Падение ВВП России в мае сократилось до 10,9%
Выставку в Историческом музее можно посетить по предварительной записи
Выставку в Историческом музее можно посетить по предварительной записи
В ВОЗ сочли новую вспышку коронавируса в Пекине завезенной из Европы
В ВОЗ сочли новую вспышку коронавируса в Пекине завезенной из Европы
Серьезные проблемы российского поставщика Boeing опровергли
Серьезные проблемы российского поставщика Boeing опровергли
Девушка нашла не знавшего о ее существовании отца благодаря одной фотографии
Девушка нашла не знавшего о ее существовании отца благодаря одной
"Новый раунд споров". В National Interest уверены в успехе статьи Путина
"Новый раунд споров". В National Interest уверены в успехе статьи
В Подмосковье откроют все магазины
В Подмосковье откроют все магазины

Топ на сегодня

Опасения второй волны коронавируса давят на рынки: Итоги биржевой торговли
Опасения второй волны коронавируса давят на рынки: Итоги биржевой
Снятый во время коронавируса в Zoom хоррор вошел в топ кино США
Снятый во время коронавируса в Zoom хоррор вошел в топ кино США
В Мексике за сутки выявили 5662 случая COVID-19
В Мексике за сутки выявили 5662 случая COVID-19
Трамп считает, что голосование по почте может стоить ему победы на выборах
Трамп считает, что голосование по почте может стоить ему победы
Ирина Шейк представила предсезонную осеннюю коллекцию Burberry
Ирина Шейк представила предсезонную осеннюю коллекцию Burberry

Еще по теме

В Минобрнауки рассказали, как можно будет поступить в вузы онлайн
Российским абитуриентам разрешили поступать в вузы онлайн
С 2021 года россияне смогут поступать в вузы онлайн
Украинцам будет доступен онлайн-сервис заказа справки о несудимости