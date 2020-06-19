В России заработал сервис для поступления в вуз онлайн

Влада Некрасова

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Министерство науки и высшего образования запустило сервис «Поступление в вуз онлайн». Об этом в пятницу сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Абитуриенты смогут использовать сервис для подачи документов в 54 российских университета через портал госуслуг.

Первыми подать документы в вуз в дистанционном формате смогут жители Дальневосточного федерального округа в 09:00 по местному времени (02:00 по Москве). Затем для остальных регионов страны услуга онлайн-поступления в вузы станет доступна в соответствии с часовыми поясами. При этом для подачи документов не надо дожидаться результатов единого государственного экзамена. После обнародования результатов ЕГЭ баллы автоматически будут переданы в вузы, приемная комиссия распределит студентов в конкурсных списках.

В ведомстве уточнили, что для поступления на контрактной основе необходимо обращаться непосредственно в вуз через сервис на официальном сайте университета.

Накануне сообщалось, что российским абитуриентам разрешили подать документы в высшие учебные заведения через интернет в 2020 году.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что абитуриенты смогут подать документы на поступление в вуз с 20 июня до 17 августа.