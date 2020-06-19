В Саратовской области в 2020 году откроется первый мобильный «Кванториум»

Влада Некрасова

В Саратовской области в 2020 году откроется первый мобильный «Кванториум», сообщает Министерство образования Саратовской области.

Мобильный детский технопарк будет создан в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Он станет структурным подразделением Саратовского областного института развития образования.

«Мобильный технопарк повысит качество дополнительного образования в сельской местности и создаст условия для равного доступа детей к техническому творчеству. Основная образовательная деятельность мобильного «Кванториума» будет вестись в сельских школах Воскресенского, Лысогорского, Марксовского Новобурасского, Советского и Татищевского районов. Ежегодно обучение в технопарке будут проходить не менее 1 тысячи детей, а еще более 3 тысяч детей будут вовлечены в мероприятия «Кванториума». Помимо школьников, обучаться в «Кванториуме» по программам инженерной и технической направленности смогут педагоги сельских школ и учреждений допобразования», – сообщила и.о. министра образования Елена Нерозя.

В мобильном «Кванториуме» дети в возрасте от 12 до 18 лет смогут обучаться по четырем квантумам (направлениям обучения): виртуальная и дополненная реальность, информационные технологии; промышленная робототехника и промышленный дизайн; геоинформационные технологии и аэротехнологии; хай-тек.

В настоящее время идет формирование команды из шести педагогов дополнительного образования и трех методистов мобильного «Кванториума».

В 2021 году стационарный и мобильный «Кванториумы» появятся в городе Балаково. В 2022 году еще один стационарный «Кванториум» откроется в городе Энгельсе.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.